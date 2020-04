“Me golpearon y me trataron como a un delincuente. Sólo quiero recuperar mi auto y mi dni”

Una grave acusación de abuso policial fue la que un vecino de Bº Parque del Virrey realizó en la mañana de hoy. Samuel manifestó que estuvo detenido durante al menos 15 horas y sin ningún motivo. Además, advierte que fue brutalmente golpeado.

“Yo salía de mi casa en mi auto, iba a buscar las provisiones para que mi madre cocinara, vivo con ella, y en la misma Zabala Ortiz me interceptaron unos policias en moto. Me pidieron los documentos, se los dí y en ese momento sacaron una pistola. Les dije que conocia mis derechos y que no les correspondía sacar una arma porque no estaba cometiendo ningun delito pero me insultaron y me dijeron que me bajara del auto. Yo no me resistí en ningún momento pero me pusieron contra el móvil y les pedí que no me hicieran pasar verguenza porque yo soy un trabajador y los vecinos estaban mirando; me dio impotencia porque hay tantos que roban o hacen otras cosas y uno que no hace nada me tratan así, pero los policías me trataron mal, uno de ellos se enojó me dobló el brazo y yo me caí. Pegué con la orquilla de la moto policial en la cara y ahí me desmaye“, relató el hombre en diálogo con RESUMEN.

Samuel asegura que sufrió convulsiones y que gracias a la intervención de una mujer policía fue llevado al Hospital. “Me tuvieron desde las 10 de la mañana y me largaron a la 1 de la madrugada. Me retuvieron el auto y también mi dni. Yo jamás estuve preso, tengo una discapacidad en una pierna y trabajo de naranjita en Córdoba desde hace años, de eso vivo. Ahora salí beneficiado para cobrar los diez mil del Gobierno y no tengo mi documento. Necesito recuperarlo, al igual que mi auto”, manifestó el hombre y culminó: “Fue abuso de autoridad. Me desmayé y terminé con convulsiones en el Hospital. Ni siquiera violé la cuarentena porque fui a comprar a metros de mi casa“, expresó.