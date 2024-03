«Me gustaría influenciar a la nueva generación para que no se pierda una música tan culta»

La música es todo. Con ella, se pueden expresar todo tipo de emociones o pensamientos que una persona tiene en lo más oculto de su ser. Pero con esfuerzo y dedicación, hay talentos (que están escondidos) llegan a florecer y pueden lograr grandes cosas. Y ese es el caso de Romeo Cabral.

Él es un joven músico de la ciudad de Alta Gracia, quien a su corta edad y con esa pasión que tiene al tocar el piano, audicionó para ingresar al Conservatorio Félix Garzón y tras dar el examen, finalmente entró al Ciclo Avanzado. En diálogo con RESUMEN, el músico contó su historia y cómo inició en el mundo de la música: «Mi pasión por la música comienza a base de un compositor (Frédéric Chopin) que lo conocí escuchando por Internet algunas de sus piezas más conocidas. Después de escuchar y profundizar un poco más en sus piezas, entendí que va más allá de las melodías que suenan bien. Vi una fragilidad en su persona y algo que me emocionó mucho. Ahí llegó la pasión hacia el piano, por la sensibilidad al tocarlo y los recursos amplios en el instrumento. Definen más a mi persona y un gusto propio sobre las cosas que fui viendo y asesorando».

«Yo empecé a practicar en el Museo Manuel de Falla a raíz de que siempre quise tocar el piano pero no tenía los recursos para comprar uno. Eso lo manifesté en muchas ocasiones y un amigo me dio su piano en desuso (le faltaban dos teclas y tenía polvo, pero le hice las teclas de madera para funcionar). Al mes empecé a tocar una de las melodías más conocidas de Beethoven. Fue ahí donde mis padres vieron el potencial y decidieron asesorarse de dónde podían comprar un piano aunque sea usado. Ahí es cuando empiezo a practicar y conozco el museo Manuel de Falla, por lo que pido tocar ahí de vez en cuando; y Nadia me dio la oportunidad de tocar después de conciertos y practicar», dijo.

Por su parte, Romeo da clases de iniciación a la música (más que todo a niños). Quienes estén interesados, pueden comunicarse a través de su número de teléfono: 3547 54-8780 o su cuenta de Instagram: @romeo_cn_

En cuanto al examen para el ingreso al Conservatorio, Cabral contó que «se dio en la sala de audición del Conservatorio Félix Garzón. Me tocó ser la última persona en pasar (éramos 10 aspirantes y entraban 3), y justo antes de hacerlo la sala debía ser ocupada por otras personas, así que lamentablemente tuve que ir a una sala más pequeña donde el piano era vertical y no de cola. De todas formas, pude dar el examen que es de 4 piezas (1 ejercicio técnico y los otros tres iba a los períodos barroco, clásico y romántico). No llegué a terminar la mitad de la obra clásica porque me dijeron que ya había terminado. Entré a la sala y me dijeron que me habían dado el sí para entrar, solo tenían cartas buenas pero me vieron un poco rígido por mi forma de comunicación con las personas. Estoy aprobado para pasar al Ciclo Avanzado y la próxima semana empiezo las clases».

«A lo largo del ciclo lectivo vamos a ver bastantes temas teóricos en la parte de teoría, después están las clases privadas con un profesor y luego vamos a las clases de ensamble donde hay músicos de otros instrumentos, para así poder mejorar la audición y conexión. Pude elegir los horarios de algunas materias, pero todavía no nos hablaron de las presentaciones», expresó el joven músico.

En cuanto a sus mayores aspiraciones, el artista aclaró que «Siempre que hablo de sueños trato de transformarlos en metas, para que no se queden como idea. Quiero ser concertista y dar grandes shows. Además, me gustaría influenciar a la nueva generación para que no se pierda una música tan culta que no distingue las capacidades de algunas personas o su situación económica. Es una música que si se encuentra el compositor, hay muchos indicados y se puede llegar a conectar mucho. Quiero dar mi primer concierto/charla analítica en el museo Manuel de Falla, con entrada libre y gratuita».

«Hay que tener organización, disciplina y fijarse metas, ser constante en lo que haces e informarse lo más que se pueda. Hay muchos cabos sueltos que pueden terminar siendo algo peligroso para la música. Pero con disciplina y pasión se pueden lograr grandes cosas», finalizó.