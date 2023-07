«Me respalda un gran equipo que trabaja por un bien común»

Durante la mañana de este lunes, el Presidente Comunal electo de Rafael García por Juntos por el Cambio, Eduardo Romero, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, confirmó que su triunfo en las elecciones del pasado domingo 23 de julio, se debe a que “tengo un perfil sencillo y eso gusta mucho en los vecinos. Yo escucho, hablo, camino las calles, conozco las instituciones desde adentro, y hace varios años que estoy trabajando. Además, me respalda un gran equipo. Hemos formado una coalición y en todo este acompañamiento, me propuse a que me acompañe gente donde no se negociaran cargos y trabajemos por un bien común”.

En cuanto a su intento de trabajar en conjunto con el nuevo gobierno provincial a partir del 10 de diciembre, dijo que “Desde la oposición siempre es más difícil. El gobierno provincial se muestra muy amplio y nosotros también lo vemos de esa manera. Hoy tenemos que gobernar para todo Rafael García y no tenemos que mirar el color político. La gente tuvo la oportunidad de elegir, y tenemos que construir con el gobierno provincial electo”.

“La principal queja por parte de los vecinos es la falta de oído (atención), por lo que vamos a hacer un ordenamiento institucional y transparencia, trabajar en conjunto con el vecino y la oposición de manera abierta. Tenemos que llegar, sentarnos y ver con que nos vamos a encontrar, por lo que no podemos prometer algo que capaz no lleguemos a cumplir”, expresó.

Además, el nuevo presidente comunal se encontraba acompañado de quien será el nuevo presidente del Tribunal de Cuentas de la localidad, Kevin Rivero, quien dijo que “Hemos salido electos con un equipo tremendo, con diversidad de grupos y trabajando todos juntos para el cambio en Rafael García. Voy a asegurar la real participación y colaborar con el ejecutivo para llevar a cabo estos proyectos que tenemos en mente”.

“Nosotros trabajamos para Rafael García, nos mostramos abiertos y nos acompañan todas las fuerzas políticas. Estamos muy agradecidos por el acompañamiento de todos. Hemos hecho una gran elección y estamos agradecidos con los vecinos por confiar, y tenemos que estar a la altura de las expectativas”, finalizó Romero.