«Me robaron a mi compañera de vida»

En comunicación con el equipo de periodistas del programa radial «Todo Pasa», Cobo relató: «El día martes 15 de marzo, estaba en Córdoba Capital, en la casa de una amiga, en Caseros y Sol de Mayo. La moto estaba afuera, atada en la vereda con una liga como siempre y con el manubrio trabado. En un momento que me fui a bañar, me descuidé y dejé de vigilarla. Cuando me asomé para entrarla a una cochera que me iban a prestar, ya no estaba».

El damnificado contó que apenas sucedido el hecho, en estado de shock, llamó a su mamá y luego al 101, hizo la denuncia telefónica. Al rato realizó la publicación en las redes sociales, solicitando colaboración en la búsqueda y luego se dirigió a la Comisaría 3.

«La policía se ha portado muy bien conmigo. Me dijeron que por lo general este tipo de motos, si están completas, las usan para robar en otros hechos y puede aparecer en algún operativo o en alguno de los controles que se encuentran en cada puente de Córdoba Capital» manifestó sobre los uniformados.

Apenas hecha la publicación con los datos de la moto, el motoviajero afirmó que recibió varios datos sobre lugares donde se la había visto, información que fue aportada a las fuerzas de seguridad para que se chequeen las cámaras.

El joven narró a «Todo Pasa» que desde hace un año y medio tiene un proyecto personal: «Soy motoviajero y comparto mis viajes y genero contenido para la plataforma de Youtube y para redes sociales, un poco turístico y cultural. La idea era viajar por Latinoamérica también. Y justamente me estaba comenzando a ser redituable el trabajo. También soy músico y viajo con mi guitarra».

«Más que el perjuicio económico, (la moto estaba asegurada) me han arrebatado mi compañera de vida, de viaje. Recorrimos unas diez o doce provincias, hicimos 40 mil kilómetros y faltan muchos más por hacer» expresó Cobo.

Se trata de una moto Honda Tornado, 250 cilindradas modelo 2016, blanca. Tenía el equipamiento de viajero, parabrisas, portabaules, defensa. Tiene las cachas modificadas por el dueño anterior, le pusieron los plásticos del modelo 2018 y las cubiertas tampoco son originales, fueron cambiadas por Cobo ya que ha recorrido unos 40 mil kilómetros. La patente es A015 PPQ.

«Agradezco la difusión, es una locura lo que se generó en las redes sociales. Estuve muy conmocionado, no sólo lloré por el robo de la moto sino también por la colaboracion que recibí de gente incluso de otros países, de viajeros conocidos internacionalmente» concluyó.