“Me siento empoderada y acompañada en una comunidad que está atravesada por lo mismo”

La ciudad de Alta Gracia cosecha todos los días nuevos talentos y sus historias son las que más nos llegan. El sueño que muchos tienen de niños, se está convirtiendo en realidad. Pero como siempre decimos, con trabajo y esfuerzo, todo se puede lograr.

Buji Molas comenzó su carrera como cantante desde muy chica, y en diálogo con RESUMEN, contó cómo fueron sus inicios en el mundo artístico: “En el colegio hacíamos los llamados Spring Concert y ahí me di cuenta de que me gustaba estar en los escenarios y con los reflectores en la cara. Me acuerdo que en las clases de inglés, preparamos durante todo el año repertorios de música de los 60s, 70s y 80s. A los 10 años, mis papas me empezaron a mandar a clases de canto y empecé a tocar la guitarra. Luego me profesionalice y estudiaba en serio, y a los 16 empecé a trabajar de cantante”, dijo.

“La primera canción que saqué fue en 2019 llamada “Esto es Argentina”. En ese momento estudiaba Comunicación Social y trabajaba de cronista en un multimedio, por lo que estaba atenta a todas las problemáticas sociales de ese momento. Toda la carga emocional y política que tenía necesitaba descargarla en algún lado e hice esa canción, que es muy contestataria y sale desde el enojo. La canción se grabó en 2018 y se lanzó en 2019, año en el que se hizo una preproducción y una producción en el videoclip, ya que no había plata y lo fuimos haciendo de a poco. Hicimos todo nosotros. Hasta el día de hoy, no puedo creer que lo hayamos hecho con 19 (edad que yo tenía en ese momento) y mis compañeros con 24 años. Estoy muy orgullosa del trabajo que logramos”, comentó la cantante altagraciense.

Molas contó que empezó a hacer un disco y por la pandemia, se frenó la producción: “En febrero del 2020, canté en el 19F (el último pañuelazo que se realizó antes de que sancione la Ley del Aborto Legal) y ahí había mucha gente. Fue una locura. Tenía pactada la fecha de realización del disco como por tres meses y no lo pude hacer. Perdí mucho trabajo y esa frenada fue muy intensa a nivel emocional. Pero ahora sigo produciendo y laburando con productores muy distintos. El disco es muy variado, con muchos géneros musicales, mezclo la performance con elementos del teatro y la danza. Es conceptual y tiene una búsqueda que va más allá de lo musical”, expresó.

El material discográfico de Buji se encuentra en total proceso de realización, y el primer corte musical de este disco lo sacó en abril de 2022. Ese single se llama “El mundo es un invento”, que es parte del material de 9 canciones que denominado “Redentora”. La idea principal es sacarlo este año, pero como cuenta la joven, es mucha plata y lo está financiado con becas que ganó. El disco va a salir con un cortometraje porque Buji quiere meterle lo audiovisual. Y para complementar, la cantante se encuentra actualmente estudiando la Licenciatura en Composición Coreográfica.

Por otra parte, la artista comentó sus sensaciones respecto al espectáculo que realizó el pasado sábado 6 de mayo, durante las intervenciones urbanas en el Fashion Week de la Agencia Trend: “El sábado fue tranquilo ya que para ese evento fue un show a pedido. Tenía un repertorio armado con canciones de blues y jazz, con algo de rap. Mis shows personales son más románticos, performáticos y conceptuales. Pero me gustó cantar en la calle porque me sentí calmada y lo disfruté mucho. Antes de cantar estoy muy nerviosa, sea la cantidad de personas porque quiero que salga todo perfecto. Pero la gente te presta atención y te lo devuelve con aplausos y mucho aprecio”, dijo.

Buji Molas se presentará el próximo jueves 11 de mayo en el bar La Casa de Juan Pedro, con su compañero que tocará el piano. El espectáculo será a las 21 horas y va a ser un show íntimo, acústico y contará con la parte más emocional. “Va a ser más concentrado en lo vocal y lo musical”, declaró la artista altagraciense.