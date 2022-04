“Me siento un tipo joven y mientras pueda seguir, sigo”

El edil estuvo un tiempo distanciado de su labor como miembro legislativo luego de haber sufrido un episodio de infarto, lo que lo llevó a ser sometido a dos cirugías y una larga internación. Hoy visitó los estudios de la 88.9 y dialogó con Todo Pasa para comentar cómo se encuentra actualmente. “Nunca tuve antecedentes cardiológicos. Hago deporte, no fumo, me cuido en las comidas, soy un chico bueno. Cuando me hice análisis me daban colesterol alto y no tomé los medicamentos que me indicaron. El episodio fue como una muerte súbita y los profesionales de emergencias estuvieron trabajando durante 50 minutos, donde me destaparon una arteria por la cual pasaba muy poca sangre. No fue fácil estar en terapia, pero pude salir adelante. Quiero destacar el apoyo que me ha dado el concejo, el apoyo del intendente y del ministro y de otra gente, muchos ex alumnos y la comunidad educativa”, relató el concejal.

Con respecto a su relación con el intendente y su vuelta al Concejo, Spinetti respondió: “hablo mucho con Marcos y tenemos muy buena onda, un aprecio mutuo. Nos decimos las cosas de frente. Estoy bien, mientras pueda, sigo. Toda la vida fui un militante apoyando sin pedir ningún cargo. Tras la jubilación de la escuela me ofrecieron el lugar los muchachos Torres y lo tomé. Soy muy solidario. Como concejal no cobro la dieta porque tengo una jubilación alta. Creo que la juventud es un estado de ánimo, me siento un tipo joven”.