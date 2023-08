Messi volvió a marcar y el Inter Miami es finalista

Lionel Messi no para de anotar goles en Estados Unidos. El argentino marcó el segundo gol en la victoria 4-1 del Inter Miami sobre Philadelphia Union, por las semifinales de la League Cup. Josef Martínez, Jordi Alba y David Ruiz marcaron los otros goles en la clasificación de las «Garzas».

Inter Miami comenzó ganando con un gol tempranero del venezolano Josef Martínez, y a los 20 minutos del primer tiempo ya ganaba 2-0 con otro gran gol de Messi. El rosarino tomó la pelota apenas pasando mitad de cancha. Una vez que se encontró a unos 25 metros del arco, remató con un tiro rasante de zurda. La pelota entró pegada al palo izquierdo del arquero Andre Blake, que nada pudo hacer.

Antes de que termine el primer tiempo, Jordi Alba marcó el 3-0, resultado con el que ambos equipos se fueron al entretiempo. En el segundo tiempo se dio el descuento de Alejandro Bedoya para Philadelphia, a los 28 minutos. Pero a los 39 minutos del complemento, David Ruiz marcó el 4-1 definitivo y selló la goleada para el Inter Miami.

Fue el noveno gol en seis partidos para Messi, quien está levantando a un Inter Miami que había tenido un año muy magro. En las «Garzas» fue titular Benjamín Cremaschi, mientras que Facundo Farías no pudo ingresar desde el banco de suplentes. Por el lado de Philadelphia ingresó el ex Newell´s Joaquín Torres para jugar los últimos 5 minutos, mientras que el ex Banfield Julián Carranza fue suplente.

En la final, Inter Miami se enfrentará al ganador de la otra semifinal, que la disputan Monterrey y Nashville. Ese partido se jugará hoy desde las 22.30 horas. Las dos ediciones de la Leagues Cup tuvieron como ganadores a clubes mexicanos, por lo que si Nashville clasifica a la final, por primera vez habrá campeón estadounidense.