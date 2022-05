El miembro del bloque oficialista habló sobre el proyecto de Presupuesto Participativo, presentado por el ex concejal Fabio Iznardo años atrás. El edil comentó que durante la jornada de ayer se llegó a la conclusión de que “el tema es mucho más profundo y necesita un análisis mayor”. “Hay que buscar el debate, la altura del debate político. Con la discusión se pierde la importancia de los proyectos. Yo creo que las cosas no pasan al azar. Hay una intención del intendente”.

Con respecto al robo de luminarias, el concejal respondió que la acción lógica es la que se llevó adelante, refiriéndose a la importancia de tratar de resolver la situación y buscar a los responsables. Por su parte, se dio parte a la fiscalía para que investigue y llegue a la conclusión del asunto.

En cuanto a su labor dentro del Gabinete, siendo en primer lugar Secretario de Servicios Públicos, y luego regresando a su rol de concejal, Poletta expresó: “Rindo cuentas a los vecinos, a mi equipo o bloque y al intendente. Me ha tocado refrendar con capacidad cada uno de los lugares donde estuve. Cuando me hice cargo de la Secretaría de Servicios Públicos no estaba bien. Arreglamos los baches de la ciudad, hicimos un relevamiento antes. Yo era rayando lo obsesivo, observaba cada detalle de la ciudad. Esto pasó a ser una marca registrada para promover en Buenos Aires. Gracias a esto se empezó a hablar de Alta Gracia, eso requiere un trabajo diario y metódico”.

Por último, refiriéndose a su labor como miembro del proyecto desde su inicio, el edil manifestó: “Estoy a disposición de este proyecto. Nací con él hace casi 17 años y voy a morir con él. Mi corazón y mis ganas de trabajar están con este proyecto. Más allá de que uno se canse o se desgaste. El día que no dé el 100 hago un paso al costado”.