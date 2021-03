“Mi hermana pudo seguir su vida pero ellas salieron a los dos días”

Cuando el hecho ocurrió, la Justicia lo caratuló como “Lesiones leves” y tras un allanamiento, detuvo a las supuestas autoras del brutal ataque que tuvo como víctima a una joven de 17 años.

Todo ocurrió en diciembre de 2019 en la Comuna de Los Cedros cuando la joven y su hermana, fueron a una fiesta en la zona. Al salir y tras mantener una discusión con otra joven, ésta fue atacada en la parada de colectivo y recibió un profundo corte en su pierna con una botella. Del hecho, habrían también participado dos hombres, quienes nunca fueron identificados.

“Por poco no se desangró”, fueron los dichos de la madre aquella mañana que llevó a su hija al Hospital, en donde le hicieron unos 150 puntos.

Tras el hecho, y con las autoras identificadas, la fiscalía local realizó dos allanamientos en la misma Comuna y detuvo a las agresoras. Ambas fueron imputadas de “Lesiones Leves” y trasladadas a la cárcel de Bouwer.

No obstante, casi dos años después, RESUMEN dialogó con Sofía, hermana de la víctima quien aquella madrugada también habia estado en esa fiesta y se mostró decepcionada de la Justicia.

“Gracias a Dios mi hermana hoy está bien, con una cicatriz enorme pero bien. Ya todo pasó pero esos días fueron terribles, sobre todo porque ellas salieron a los dos días de la cárcel”, inició la joven, asegurando que solo horas más tarde del hecho, volvieron a ver a las agresoras en la calle como si nada.

“Ellas no volvieron a decir nada ni hacer problemas, pero ni siquiera pusieron una restricción. Por suerte no pasó más nada pero la Justicia no hace nada, con lo que pasó no pueden haberlas liberado a loa dos días. Fue grave y mi hermana por poco no perdió su pierna”, culminó.