«Mi mamá estaba a punto de entregar sus ahorros de toda la vida»

Carlos es vecino de Barrio Cámara. En diálogo con RESUMEN quiso hacer pública la experiencia que vivió con su madre en la tarde del lunes; un nuevo cuento del tío del cual por fortuna y gracias a su casual intervención, la mujer logró liberarse.

«Yo vivo a dos cuadras de la casa de mi vieja, a la vuelta del Colegio Nacional. Ayer almorcé con ella pero no siempre lo hago, después me iba a mi trabajo, una maderera en Ruta 5. Ella me dijo que se habían comunicado del Banco por un trámite que tenía que hacer pero sinceramente no le entendí lo que me decía, creo que era un trámite por su jubilación y eso pero no, la habían llamado para hacerle una estafa pero yo no caía en ese momento», inició el hombre y continuó:

«Después de comer me subí al auto y me fui. Habré hecho tres cuadras cuando me doy cuenta de que me había dejado la billetera entonces me vuelvo. Llegué y veo a mi mamá afuera de la casa con un tipo, cuando me vieron éste se subió a un auto blanco, arrancaron y se fueron. Mi mamá no entendía nada y yo menos, le pregunté que pasaba, quienes eran y ella me dijo que estaban por cambiarle los dólares pero no sabia porqué se habían ido», agregó el vecino, quien rápidamente entendió que los delincuentes habian estado aguardando mientras él se retirara de la casa para poder concretar lo que antes habían iniciado por teléfono.

«Mi mamá estaba por entregar los ahorros de toda su vida. Le expliqué que era una estafa y se largó a llorar. Gracias a Dios que me volví, eso fue algo que tenía que pasar», añadió el vecino, a la vez que aseguró que no pudo observar detalladamente el automovil en el que los estafadores huyeron. «Fue todo muy rápido, solo se que era un auto blanco», dijo.