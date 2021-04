Mía, de tres años, necesita colaboración para tratar su asma

La familia de Mía Giménez, de tres años, organizó una pequeña rifa para poder abonar las vacunas y los viajes a Córdoba para llevar a cabo el tratamiento que necesita su hija. Se le diagnosticó asma y debilidad en el pulmón derecho.

Celeste Merlo, su mamá, relató a RESUMEN DE LA REGIÓN que cada vacuna tiene un costo de 1800 pesos, que no tiene mutual y las mismas serán colocadas en la Clínica del Sol. También aclaró que la pequeña no está enferma sino que las mismas mejorarían su calidad de vida para que no use tanto tiempo las máscaras.