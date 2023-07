Mick Jagger cumple 80 años: el brillo intacto de una estrella

Al parecer, el reloj biológico para algunos no pasa. Mick Jagger, cantante y líder de los Rolling Stones, es uno de esos casos. El artista durante este miércoles cumple sus 80 años, y como continuamos diciendo, su brillo continúa resplandeciendo al mundo entero.

Para esta noche de Londres, se espera una gran celebración en el sur del país. Se estima que en la fiesta de los 80 de Jagger habrá 300 invitados. Será algo muy exclusivo y elegante. Rockeros, actrices, celebridades varias, miembros de la nobleza, políticos, empresarios, varias chicas jóvenes. Todos vestidos de gala, con prendas de los mejores diseñadores, adornados con joyas de valores obscenos. La seguridad se deberá esforzar para evitar intrusos, para tener a raya a los paparazzis, para alejar a los curiosos. El lugar será un gran jardín botánico, el Chelsea Physic Garden.

No faltarán, según medios de comunicación de Londres, sus compañeros en los Stones, Keith Richards y Ronnie Wood. Estará también Bill Wyman -su bajista desde 1962 hasta 1993-, que recientemente colaboraba con el grupo en su próximo álbum, dedicado al fallecido baterista Charlie Watts.

Sobre envejecer, Jagger dijo públicamente que al hacerte mayor «piensas más en el momento en el que te tocará (morir) que cuando eras joven». Una vida llena de lujos y éxitos musicales, que todavía no tiene fecha de caducidad.

Nacido en Dartford (condado inglés de Kent), el 26 de julio de 1943, su pasión por la música empezó cuando era un adolescente que sacaba notas brillantes y que se matricularía en la prestigiosa London School Of Economics (LSE).

Décadas después, el cantante sigue siendo una de las figuras más veneradas del rock y ha logrado que el físico le aguante tras el maltrato al que lo ha sometido en su juventud.

Apasionado de la literatura, los cómics, la pintura moderna, la escultura y la poesía. Fue nombrado en 2003 caballero de la Orden del Imperio Británico y fue embajador de la candidatura olímpica de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

Con los Rolling Stones, banda que fundó junto a Keith Richards (guitarra), Ronnie Woods (bajo) y Charlie Watts (batería), presume de haber vendido más de 200 millones de discos y ha publicado 24 álbumes, el último, «GRRR» el pasado año.

Además, fueron ganadores de dos Grammys, álbumes como «Beggars Banquet» (1968), «Sticky Fingers» (1971) o «Exile on Main St.» (1972) siguen hoy fascinando a legiones de fans. Como solista ha colaborado, entre otros, con gente como «The Jacksons» en el sencillo «State Of Schock» (1984), Tina Turner en «Live Aid» y con David Bowie en el videoclip «Dancing in the street».