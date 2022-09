Miguel Rutar, el altagraciense protagonista del ascenso de Belgrano en 1991

La vida de Miguel Ángel Rutar hoy en día es lejos del fútbol, se dedica al comercio, tiene una fábrica de sándwiches, tradicional en la ciudad (son muy buenos, se los recomiendo), pero si nos remontamos varios años atrás, podemos ver una trayectoria más que importante, con muchos logros y vivencias que marcaron su vida deportiva.

Sus comienzo datan a fines de la década de 1970 en el cual llega a Racing de Córdoba y es donde comienza su carrera deportiva, hace todas las inferiores, y en el año 1985 tiene el tan ansiado debut en primera “debuté en un partido del nacional de 1985 en el banco, entre en el segundo tiempo. En el segundo partido ante estudiantes ingresé de titular y convertí un gol”. Decía en el comienzo de la charla con RESUMEN DEPORTIVO de la 88.9fm.

Luego se su ida de la academia cordobesa, con el pase en su poder, vidría San Martin de Tucumán, donde tuvo la posibilidad de poder ascender a primera división en 1988, con un gran equipo y siendo el, pieza fundamental en ese ascenso que fue histórico para el futbol argentino, convirtiendo goles en los partidos decisivos. Pasa un año en el “Ciruja” y luego vendría la chance de llegar al “Pirata”, que justamente ante ellos fue que tuvo una lesión, pero no fue impedimento para poder seguir jugando.

“Yo seguía con esa lesión, a veces las ganas eran más grande que el dolor que sentía, y obviamente no dije nada de lo que me pasaba, arregle en Belgrano, empecé la pretemporada, a veces se me caían las lágrimas y yo quería estar, seguí entrenando, seguí entrenando bastante, hable con el médico y le comente algo de lo que sentía. Y con el trabajo que hacíamos se me pasaron los dolores que sentía y pude hacer una gran carrera en Belgrano”. Contaba Miguel sobre esa experiencia con la lesión.

Pero lo que pocos saben que previo a su arribo al equipo de Alberdi, otro club cordobés estaba interesado en tenerlo en sus filas. “Me habló un dirigente de Instituto primero, pero en el medio me hablan para ir a Belgrano. Tuvimos unas charlas en un bar del centro de Córdoba, yo tenía un amigo que hablaba por mí, y que él sabía lo que yo quería, me hicieron un muy buen contrato que me dejo bastante conforme”.

Miguel tuvo la posibilidad de integrar un equipo de Belgrano que logra el ascenso en 1991 a la primera división, que estaba lleno de figuras, y que son muy importantes y se encuentran dentro de la historia “Pirata”. “Estaba Biasuto de técnico, habíamos formado un muy buen equipo y habían ido a jugar el “negro” Nieto, que supo jugar en instituto en River, Víctor Heredia que tuvo una carrera muy importante de Talleres, Instituto, Gimnasia, el “diablo” Montserrat, “chiche” Sosa, Javier Sodero, Julián Caminos, que fue el ayudante de campo de Sabella, “tano” Spalina, varios jugadores de experiencia y jugadores jóvenes, Eduardo Maldonado, Daniel Alonso, Marcelo Flores, José Flores”.

Pero lo que resalta el futbolista altagraciense es el gran grupo humano que se formó. “Para lograr cosas en el futbol necesitas aparte de buenos jugadores, necesitas un muy buen grupo humano, y realmente fue un año, que tuvimos un sube y baja, empezamos muy bien, después decaímos un poco en lo futbolístico, y como grupo siempre fue muy sólido y hasta que se consolido bien el equipo y ahí pudimos lograr clasificar para estar entre los mejores 8 equipos y ahí fue donde empezamos a ganar, jugamos cuartos de final, después nos tocó San Martin de Tucumán y allá en Tucumán habíamos empatado y en el estadio Córdoba fue algo espectacular, no cabía un alma en el estadio”.

Y como siempre, y como fue en cada club que le tocó jugar fue protagonista. “Me tocó que me hagan la falta donde el tiro libre lo patea Víctor Heredia, y cabecea “chiche” y logramos llegar a la final donde enfrentamos a Banfield y pudimos lograr el ascenso.

Por ultimo contó cómo estaba el Estadio Córdoba en ese partido” La verdad que no había visto nunca el estadio como esa noche, no entraba nadie, los pasillos llenos de hinchas, fue algo tan lindo lo que vivimos”. Concluyó.

Esa final Belgrano empata 1 a 1 en el partido de ida el sur bonaerense y logra golear 4 a 0 en el viejo estadio Chateu Carreras para el delirio de todo el pueblo “celeste”.