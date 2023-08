Miley Cyrus cerró una “alocada” etapa tras lanzar una nueva canción

Durante la jornada del pasado viernes, Miley Cyrus estrenó su nueva canción “Used to be young” (traducida como Solía ser joven), un tema muy emotivo donde vuelve al pasado para ver aquellos sucesos más impactantes de su carrera y cerrar una etapa “alocada”. Además de esta canción, la artista compartió varios videos explicando detalles de su vida antes y después de ser Hannah Montana.

Como ya es de público conocimiento, el salto a la fama por parte de Cyrus fue protagonizar a la cantante principal de la producción de Disney Channel: “Hannah Montana”. Luego, la actriz se despegó de la televisión con presentaciones y momentos extravagantes, icónicos y muy controversiales.

“Sé que solía ser una locura, pero Dios fue tan divertido”, exclama Miley en su nuevo lanzamiento. Con Used to be young, Miley revive su pasado y recuerda algunas de “las historias no contadas” desde 1992 hasta hoy, antes y después (y mucho después) de convertirse en una niña Disney.

Por su parte, la cantante compartió a través de las redes sociales fragmentos de la continuación de su serie Miley Cyrus: Endless Summer Vacation: Backyard Sessions, ya que ella escribió esta canción mientras componía Endless summer vacation, su octavo álbum de estudio que salió en marzo de este año. Hasta el momento, la serie completa no está disponible en el catálogo de Disney+ en Latinoamérica.

“A veces siento que mi vida comenzó cuando nació Hannah Montana. Pero antes de Hannah estaba Miley. Mi fantasía era iluminar el mundo con risas, música y momentos icónicos que duran más allá de mi vida. Décadas después sigo cumpliendo mi propósito por el amor que me brindan mis fans”, escribió la artista en su cuenta oficial de Instagram.

Y luego agregó: “Used to be young es optimista y triste. Permite que la alegría y la tristeza sucedan simultáneamente, algo que sucede todo el tiempo. Lo más importante de esta canción es que ve al futuro y hacia donde voy”.