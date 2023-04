Mondino sobre los candidatos: «Esto tiene que ir tomando color cuanto antes»

La referente del Frente Cívico, Andrea Mondino, se refirió a la reunión que organizó Ignacio Sala, Presidente de la Junta Ejecutiva del Departamento Santa María del PRO y jefe comunal de La Paisanita, donde estuvieron todas las líneas representativas de la coalisión Juntos por el Cambio.

Del mitín, participó Daniel Juez, hermano de Luis y también refrente del Frente Cívico: «Trajo la palabra que compartíamos todos, es este el camino, apuntar a la persona mas competitiva. Eso debe replicarse aquí en el departamento, tenemos que poner a los mejores jugadores, el legislador provincial debe ser el que más mide y todo apuntaría a Leandro Morer».

Con respecto a la llave de fórmula que acompañaría a Morer, Mondino opinó: «Debería ser una mujer por lo que creo, aún no esta definido, de la misma manera se aplicaría a la suplente… me gustaría que fuera una fórmula mixta. Pero siguiendo esta lógica si le dan los números, hay muchas mujeres con trayectoria: Leticia Luppi, Lucía Allende, Amalia Vagni. Me gustaría que se abriera la cancha a otras fuerzas, me gustaría, pero no soy egoísta, si me eligen bien sino a seguir trabajando».

Ante la pregunta si se está perdiendo tiempo, ya que no hay definiciones concretas y las fechas de elecciones están cada vez más próximas, afirmó: «Cada partido tiene su dinámica particular, la UCR es muy aferrada a sus referentes. El legilador departamental no es una figura decorativa, quiero tener a alguien que lo conozcan en el departamento y que no sea un improvisado. Sin embargo esto tiene que ir tomando color cuanto antes. En un armado provincial de 4 fuerzas no es fácil, es complejo salir con algo prolijo y la sábana es corta».

En relación a la situación de Anisacate, donde Juntos por el Cambio se rompió en tres, manifestó: «Yo apoyo a la gente que labura, en Anisacate, con Natalia Contini no tengo dudas, desde antes de las PASO la he visto trabajar a ella con su equipo y es una leona como trabaja, hay gente del FC dentro. Todos los sábados, está alerta y pendiente de cada rincón de Anisacate. Con respecto a Sebastián Caminos, yo hubiera deseado que fuéramos todos juntos, incluido Caminos, no lo conozco personalmente, a él no lo vi. Si hemos tenido contacto con él, pero hay un escalón que es decisión propia. Desde junio me dedicaré a la ciudad, pero actualmente me dedico al departamento, somos el partido más conciliador e inclusivo de todos, pero llega un punto en que los plazos se terminan y hay que dejar de conciliar. Se ha hecho todo lo posible, todo lo que se ha podido, se trabajó hasta el último minuto para llegar a un acuerdo».