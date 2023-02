Mónica Prada hizo podio en Despeñaderos

Mónica Prada es actualmente parte del Área de Atención al Vecino en la Municipalidad de Alta Gracia. Meses atrás, era una de las ediles del bloque Hacemos Por Córdoba del Concejo Deliberante y fue presidenta del Consejo de Género.

El pasado jueves 9 de febrero, se desarrolló el Maratón «Despeñaderos Corre» con la posibilidad de realizar tres modalidades: 2 kilómetros, 5k y diez kilómetros. No había categorías y lso recorridos eran dentro de la localidad vecina. Para esta edición, las medallas entregadas a los participantes fueron de materiales reciclados, cuidando el ambiente y potenciando la economía circular.

Ante la foto del podio de la modalidad de 5 kilómetros, donde aparece Prada, decidimos consultarle por su «vida deportiva».

«Con mi marido, Eduardo, nos conocimos corriendo. Él tuvo la suerte de poder seguir, esta compitiendo profesionalmente. Yo lo hice durante mucho tiempo durante mi juventud y luego dejé por razones de público conocimiento: tras tener a mi hija tuve una mala praxis que me dejó «anclada» y no pude continuar, no me dejaban correr. Pasó el tiempo y me gusta correr porque es una actividad que me mantiene en un peso saludable. Tengo dos hernias de disco que las estoy tratando con ejercicios. Me gusta hacer deporte y estoy haciendo ejercicios lumbares para fortalecer la zona» explicó a RESUMEN.

«Hace unos días participé del Maratón de la Costanera en Alta Gracia y luego surgió lo de Despeñaderos. Trabajo mucho la sororidad con las compañeras y Carolina Basualdo -intendenta de Despeñaderos- me invitó. Fui a acompañar a mi marido que él iba a traer el trofeo y al final me lo traje yo» contó entre risas.

«Soy totalmente amateur. Me encantaría volver a correr como a los 25 años, cuando hice el ´Medio Maratón´. Me genera mucha felicidad, me libera del estrés del trabajo en política» agregó la funcionaria.

«Hice los 5 kilómetros, no había categorías. Es muy importante moverse, no importa la edad. Lo hice por eso, para motivar a otras mujeres» concluyó.