Torres: «Más allá de los ajustes, los vecinos de Alta Gracia encontrarán un intendente y un estado presente»

El intendente electo, Marcos Torres, asumió su cargo en la tarde del lunes 11 de diciembre en el Cine Teatro Monumental Sierras. También lo hicieron los concejales Marcelo Agazzi, Consuelo Olsina, Pablo Ortíz, Pablo Soler, Duilio Silva y Lara González por Hacemos Unidos Por Córdoba, Lucía Allende y Martín Barrionuevo por Alta Gracia Cambia y Ricardo González por Juntos por Alta Gracia. Los Tribunos de Cuentas, Martín Cugno y Federico Bengolea de HUPC y Leticia Luppi de AG Cambia. Y finalmente el Oficial Mayor Martín Cortéz y el Secretario de Economía, Carlos Dileo.

En la mañana de este martes 12 de diciembre, el intendente visitó los estudios de la 88.9 y habló para los vecinos que «depositaron su confianza de una manera contundente, lo cual nos da mucha responsabilidad, siempre con criterio, transparencia y honestidad, dando prioridad a las necesidades de los vecinos y pensando siempre en que la ciudad crezca».

«Alta Gracia es un proyecto de un sueño colectivo que tiene un norte, una forma de pensar…ayer no quería ahondar en las obras, pero se han hecho muchas y muy importantes, como la planta potabilizadora, la laguna sanitaria, la costanera, el parque del Sierras Hotel, Los Hornos, la colocación de luminarias, el parque industrial, el primer programa vivendas y el primer programa de empleo, entre otros» continuó.

Sobre las elecciones presidenciales, afirmó: «Siempre creímos que la mejor opción era Juan Schiaretti, en Alta Gracia es donde mayor cantidad de votos sacó, por encima de cualquier candidato. Luego quedaron dos opciones, una la conocemos y la otra no. Cuando hubo dos opciones y había que escoger una, opino que el estado debe estar presente». «Ante la incertidumbre, muchos colegas no saben como van a a pagar aguinaldos y nosotros nos cansamos de hacer obras y a pesar de ello, están asegurados los pagos de los sueldos hasta abril, porque somos económicamente responsables y ayudando a artistas, deportistas, iglesias, a los vecinos. Todo con un 1.33 % de la coparticipación nacional, administramos de manera responsable y seguimos pensando en estado presente».

El mandatario explicó que las obligaciones del Estado local, según la carta orgánica, son: atención primaria de la salud (sin embargo también se atienden especialidades y los fines de semana hay atención pediátrica, por ejemplo), iluminación, limpieza -recolección- y barrido. No están incluidos ni seguridad -por ejemplo, la instalación de cámaras-, ni cultura ni turismo, ni eventos.

«Hay una diferencia entre hacer política y hacer gestión. Cuando se hace gestión solamente para ganar, para obtener resultados electorales, no funciona. Hay que hacer gestión para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y tan equivocados no estábamos, nos acompañó con el 57%, casi un 40 por ciento de diferencia con el segundo, diez mil votos de diferencia, es contundente. Y seguimos escuchando a los que piensan distinto» manifestó Torres.

Con respecto a la situación económica del municipio y las medidas que se tomarán teniendo en cuenta el contexto de crisis nacional, el dueño del sillón de Lepri por otros cuatro años, aseguró que desde hace 8 años tienen la misma cantidad de empleados y que se han reducido las secretarias a 5, lo que equivale a la reducción de partidas: «Muchos funcionarios ya son planta y se le da un rango más alto».

Continuando en la misma línea, manifestó: «Nadie sabe como va a impactar este ajuste nacional en las arcas del municipio, pero por ejemplo, se empezarán a cobrar los servicios que habitualmente se daban gratuitamente como por ejemplo la recolección poda con batea. O se eliminarán servicios que no son prioridad como la oficina Defensa del Consumidor, los eventos serán más austeros. Administramos lo que es de todos: si hago una obra dejo de hacer otra, vamos fijando prioridades y definiendo. Mientras me toque estar, mi compromiso es un estado presente».

Torres detalló que la Secretaría de Gobierno, que estará a cargo de Cristina Roca, tendrá a su cargo la Dirección de Relaciones Institucionales (Agustín Saieg), Seguridad, Secretaría General y la Subdirección de Recursos Humanos (José María González). La Secretaría de Industria y Comercio, estará al mando de Mauro Proto, quien tendrá bajo sus alas a Deportes (Keith Bevan) e Innovación Tecnológica (Manuel Ortíz). Carlos Dileo dirigirá la economía de la municipalidad, a cargo de Ingresos Públicos y Compras. Maximiliano Caminada, será el supersecretario a cargo de Servicios y Obras Públicas (Marcos Moreira sera subdirector de la segunda) y Gabriela Labilla estará al frente de Ambiente. Por su parte, Mariano Agazzi tendrá la Secretaría de Salud, Desarrollo, Equidad y Educación. De la primera continuará a cargo Daniel Ledesma, de la segunda, Lucas Quinteros, Equidad y Género será una coordinación junto al Área Familia y Martínez continúa al mando de Educación.

Por otro lado aseveró que los concejales no se moverán de sus puestos salvo que ellos se vayan. «Quien fue electo como concejal o tribuno, en este primer etapa cumplirá su rol en su lugar. Hay posibilidades de que vaya Pablo Ortíz a trabajar a provincia (en ese caso entraría Alma Mondaini), incluso también Federico Bengolea (entraría Eugenia Amiune).

En relación a Hugo Testa y sus dimes y diretes con respecto a los candidatos presidenciables, dijo: «Reconozco la confianza que él deposito en mí. Incluso en el 2003 cuando fue candidato a intendente, ahí se me encendió la llama política. Con muchos otros jóvenes amigos comenzamos la agrupación, nos capacitamos y pensamos que queríamos estar dirigiendo la ciudad más adelante. Esta gestión lleva diez años a cargo de la ciudad y se han dado los mayores cambios en la ciudad».

El intendente no quiso brindar mayores detalles sobre cómo será el próximo Encuentro de Colectividades pero si aseguró que se quiere volver a las raíces de la misma.

Sobre el rol de Alta Gracia a nivel departamental, Torres dijo la ciudad cumple un rol fundamental como cabecera en la Comunidad Regional: «ponemos a disposición nuestros secretarios y profesionales, en caso de que necesiten ayuda las comunas».

Respecto al papel que cumple su familia (paterna-materna y la propia) expresó: «Uno es quien gracias a los valores que te inculcan de chico, mim papá al igual que mi mamá. Son muy distintos pero con un gran corazón y con una perspectiva social. La familia sufre mucho, es la que banca, la que segundea…estás en algún evento familiar y estás pendiente del teléfono. Estamos para la gente 24×7. Estamos de paso y cuando estamos, hay que dejarlo todo, la vida al servicio de la ciudad».

«Quiero decirles a los vecinos que soy un agradecido de la vida, a ellos que me confiaron sus destinos. Muchos me veían, años atrás, como… ¿este pibe podrá?…gané por 700 votos en el 2019 y 4 años después por una diferencia abismal. No sólo me eligieron sino que me abrazaron. Me tocaron años de pandemia, de decirle a alguien que no puede abrir su negocio, que no puede velar a sus parientes…nos paso incluso personalmente. El Tribunal de Cuentas en contra, retrasando todo, todo fue difícil» dijo emocionado.

«Tengan esperanzas, más allá de los ajustes, van a encontrar un intendente y una municipalidad presente que fijará prioridades: que un niño no tenga hambre o un vecino no sienta frío» concluyó.