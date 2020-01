Música en hoteles, bares y eventos: Desde febrero Sadaic debería cobrar hasta un 70% menos en sus tasas

Febrero promete ser un mes clave en una disputa que lleva décadas: la que enfrenta a hoteleros, gastronómicos y dueños de salones y organizadores de eventos con las entidades que cobran aranceles por la música que se emite. Los empresarios vinculados a esos sectores llevan años denunciando que los aranceles que cobran esas entidades son exorbitantes, comprometen la rentabilidad de sus negocios y que su cobro está plagado de arbitrariedades y falta de transparencia.

Para hoteleros y gastronómicos el mes que viene será una bisagra ya que entrará en vigencia una de las últimas resoluciones del macrismo que activa el decreto 600/2019 que propone un ordenamiento en la forma en que se venían cobrando los aranceles. Pero además de establecer criterios claros y definidos para cobrar, el decreto pone topes de entre el 2,5% y el 5% para los aranceles y prohíbe cobrar en temporada baja.

A su vez, con el fin de la feria judicial en febrero debería definirse una negociación entre las partes tras un fallo que, en primera instancia condenó a Sadaic y a Aadi- Capif a pagar una multa de $42 millones por presunto abuso de posición dominante en la fijación de las tarifas. Esa sanción había sido impuesta por la Secretaría de Comercio y luego una Cámara Federal la dejó sin efecto, con lo cual ahora se abrió una instancia de negociación entre las partes.

Todo apunta a un mismo fin: que haya un criterio definido y claro sobre los aranceles que abonan los empresarios y que esas tasas se reduzcan.

Freno a la arbitrariedad.

“El nuevo marco a partir del decreto y su reglamentación establece un tope de cobro para todas las sociedades de derechos autorales, un criterio de estacionalidad y apunta a dar transparencia, porque lo que sucedía en muchas instancias es que no había un criterio fijo y claro para pagar. Eso llevaba a que un hotel chico o con pocas habitaciones pagaba lo mismo que uno más grande. Y, en definitiva, dependía del poder de negociación de cada cobrador y de cada hotel. Esto lo que busca es darles más transparencia y un tope a los conceptos”, explica Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y de la cadena Amerian, la más importante de capitales nacionales.

Según el empresario, también se busca reducir el impacto de la sobreimposición de conceptos, ya que con los años fueron surgiendo nuevas entidades que cobraban sobre las mismas imposiciones, sin que se aplicara una reducción en el valor de los aranceles. Para los hoteleros, el nuevo marco legal puede implicar una reducción de hasta el 70% en los aranceles que cobran Sadaic, Aadi- Capif y las otras entidades.

Al respecto, una campaña de la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) define que los empresarios locales pagan hasta un 987% más por aranceles a Sadaic que en países vecinos. Según ellos, por habitación, por mes, Sadaic factura US$ 15 en Argentina, cuando en Paraguay se pagan US$ 7, en México US$ 3 y en Colombia y Chile US$ 1,5.

“Lo quieren voltear”.

Alejandro Moroni, responsable del departamento de Derechos Intelectuales de Fehgra, remarca que uno de los aspectos más gravosos de la cobranza de Sadaic, Aadi-Capif y el resto es que facturan todos los meses, aún en los de temporada baja y aunque las habitaciones no estén ocupadas. “Cuando uno intenta negociar con Sadaic ellos dicen que tienen atributos que vienen de mucho tiempo atrás, que fueron los primeros, que tienen derechos adquiridos y que no aceptan negociar. Fue muy difícil. Ahora hay que negociar un fallo y que se respete el nuevo decreto con reducciones y topes”, dice Moroni. Para el ejecutivo, las sociedades autorales se están preparando para presionar políticamente en busca de tumbar el decreto: “Sadaic hizo todo lo posible por voltear el decreto que sacó el gobierno de Macri y no lo pudo hacer. Ahora el temor nuestro es que con los contactos que tienen busquen voltearlo con el nuevo gobierno. Tienen una relación con el peronismo muy aceitada. Y la verdad es que lo que cobran no es gravoso, es leonino”, completa.

Quiénes facturan

Actualmente el marco legal reconoce a seis entidades como sociedades de gestión colectiva, que representan en forma exclusiva a autores e intérpretes en resguardo de sus derechos. Ellas son la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), a la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), a la Asociación Argentina de Intérpretes (Aadi), a la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (Capif), a la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai) y a Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). Los hoteleros dicen que se llevan hasta el 30% del valor de lo que cobran por habitación.

