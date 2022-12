«Nahuel Molina es muy humilde y le dará muchas más alegrías a Embalse»

Maximiliano Jaimes, quien fuera el primer DT de Nahuel Molina, jugador de la Selección Argentina, en el Club Naútico Fitz Simon, dialogó con este medio sobre los comienzos del lateral derecho. El joven viene de una familia humilda muy conocida en Embalse y abrió el marcador ante Países Bajos.

«Fui su técnico cuando yo tenía 18-19 años y jugaba en la primera en el club Náutico Fitz Simon de Embalse.

Por una cuestión económica y por la dinámica del lugar, los jugadores mayores colaboraban dirigiendo las divisiones inferiores del club» comenzó Jaimes.

«Me tocó la categoría de Nahuel, en realidad una más grande, la del 97 donde jugaba mi hermano, él es un año más chico y se acopló a esa categoría. Jugó desde los 4 hasta los 11 años, cuando se pudo ir a Buenos Aires» continúa.

Sobre cómo era de pequeño el número 26 de la Selección Argentina, cuenta: «Nahuel siempre fue como se lo vé ahora, humilde, siempre trabajando, era el primero en llegar y el último en irse. Lo pudimos disfrutar hasta los 11 años. En la escuelita el nivel era participativo, mucho no se competía, a partir de las edades de 10-11 años, había partidos pero no por puntos. Se trataba de divertirse, de enseñar los valores que uno fue adquiriendo, pasarla bien. Además compartió el colegio con la gran mayoría de quienes hoy son sus amigos y compañeros de equipo» (Escuela Belisario Roldán).

«Luego solo fue adquiriendo lo que iba necesitando. Es una persona muy capaz, colaborativo, siempre predispuesto para jugar en cualquier puesto: si faltaba uno, lo poníamos ahí, era nuestro comodín, ya de chico.

Estoy feliz de lo que está logrando, toda la selección y esperemos que esto siga» agregó Jaimes.

Con respecto a cómo continuó su carrera en la provincia vecina, narró: «Se fue a Buenos Aires, probó suerte allá, ya lo venían siguiendo de varios clubes, tuvo la suerte de entrar en la Escuelita del Barcelona que hay allí y empezó a proyectarse como jugador. Dejó la familia, amigos, con una mochila llena de ilusiones, ganas y mucha fe y creo que eso se nota, cuando un pibe lo tiene de verdad, llegan los frutos».

«Digo que tuvo suerte porque Riquelme no lo quiso en Boca y cayó en el Udinese en Italia y ahí se le abrieron las puertas al mundo y a la selección, si bien el se quería quedar en Boca» afirmó contento.

Sobre cómo continúa su relación hoy, con el defensor del Atlético de Madrid, dijo: «Afortunadamente sigo teniendo contacto con él, nunca se olvidó de lo sucedido los años anteriores, es un chico al que le escribo y automáticamente me responde. Siempre le doy mensajes de aliento».

«Después de la Copa América estuvo en su casa unos diez días y compartí asados con él y con mi hermano que es de su grupo de amigos. Contó experiencias, nos sacamos fotos. Estoy agradecido de que él comparta con nosotros todo eso».

En relación a la citación para la Selección, si les adelantó algo o no a sus conocidos, relató: «Nahuel es muy reservado; hasta que no le dijeron oficialmente no le contó a nadie, ni siquiera a la familia o quizás a un círculo pequeño. No dijo nada, las cosas se las sacamos con tirabuzón».

Y finalmente, sobre cómo lo vive la localidad de Embalse, declaró: «Es una locura, se revolucionó desde el primer momento en que fue convocado. Cuando vino se dió cuenta y fue cayendo. Todos queriendo sacarse fotos con él, gente que veía todos los días le pedía autógrafos. Y ahora con el mundial de nuevo. Son momentos únicos que hay que aprovecharlos, le queda una carrera muy larga, Embalse va a estar de fiesta durante muchos años con él, que nos representa y nos va a dar muchas alegrías más».