Natalia de La Sota: «Me honraría ser candidata a vicegobernadora»

La referente de Hacemos Por Córdoba, Natalia De la Sota, manifestó que espera de este proceso electoral, un año importante lleno de elecciones, que la campaña sea respetuosa, amable, lo menos virulenta posible. «Estamos trabajamos mucho para poder enfrentar esta nueva etapa que comienza después de estos dos grandes liderazgos, de José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti. Es un desafío, pasarle la posta a esta nueva generación, a los jóvenes, hay muchos hombres y mujeres preparados para seguir realizando cambios en la provincia».

Sobre la posibilidad de tener un lugar preponderante en las elecciones provinciales y ser candidata a vicegobernadora, opinó: «Me gustaría, me honraría ese lugar, me siento preparada para acompañar a Martín Llaryora. Vengo recorriendo la provincia desde hace muchos años, cuando no estoy en Buenos Aires siempre estoy trabajando con las instituciones en las localidades. Escuchando, esta es una práctica que la dirigencia tiene que volver a hacer propia: la posibilidad de escuchar más que de hablar».

«Creo que Martín (Llaryora) tiene un perfil de grandes gestiones, como las que hizo en San Francisco y también en Capital, representa la escuela de Juan Schiaretti, esta mirada y los ojos puestos en el hacer y a lo que puedo aportar la escuela de De la Sota, del diálogo, del acercar, de concenso, de sensibilidad con las políticas públicas. Sería una buena síntesis de estos 24 años la fórmula Llaryora-De la Sota. Se que hay muchos hombres y mujeres listos para ello y por eso es importante mostrar que tenemos para ofrecer» agregó la funcionaria nacional.

Ante la pregunta si hace falta más «delasotismo», la diputada respondió: «Donde hay que hacer foco es en la reconciliación, en el vínculo de confianza que supimos tener y que a lo mejor hoy se siente resentido: la relación con nuestros maestros, médicos y jubilados, hay que decirlo y repensarlos y darles confianza. Fue nuestra característa desde 1998. La idea de DLS era incluír a lso que están abajo sin pelearse con los que ya estan arriba, generar un puente social entre ellos. Se dialoguistas, buscar los concensos necesarios con una actitud humilde y pluralista. Creo en las bases y la esencia de Unión Por Córdoba, que volvamos a ser esta gran familia, con ideas claras sobre a dónde queremos ir». «Siento que somos un montón extrañándolo (a José Manuel De la Sota y nos sentimos identificados con una forma de hacer política, la buena política, lo uqe fueron las bases de lo que fue Unión Por Córdoba y si me siento preparada para conducirlos» agregó.

Con respecto a su llegada a la Cámara de Diputados y a su cercanía a Alberto Fernández en el 2019, dijo: «En ese momento, pensé que peor no podía estar el país. El gobierno de Cambiemos dejó una situación grave y yo pensé que esta propuesta iba a tener dos objetivos, uno, cerrar esta grieta y segundo, pensar en un país federal. Me tomé el atrevimiento de decirle que la relación entre el gobierno de Córdoba y el nacional había sido muy difícil y muy dura y me prometió que ya no sería así. Desgraciadamente muchos creímos en eso y nos estamos dando cuenta hace rato que nunca sucedió. No es sólo un tema discursivo sino que sino que la grieta no nos deja avanzar, en el Congreso está muy claro, no podemos sesionar porque ni siquiera podemos acordar los temas. Y a nivel federal, ya tenemos nuestro reclamo de la baja de retenciones, de boleto federal para distribuir de manera equitativa los subsidios al transporte, poner la mirada en serio en todo el país».

En relación a la posibilidad de Schiaretti como precandidato a presidente, declaró: «Yo creo que la intervención de Juan Schiaretti a nivel nacional sería muy buena, es un gobernador con mucha experiencia, con muchas gestiones exitosas, puede abrir un espacio que nos ponga equidistantes de estas dos posiciones. Al no candidatearse ni Cristina (Fernández) ni Macri hay un espacio para poder dialogar, ojalá nos ayude a conseguir un camino para concensuar los temas que tienen que ser políticas públicas».