Natalia Taddei fue reconocida como hija de “La Mona” Jiménez e hizo una fuerte denuncia

Después de años de lucha, finalmente la Justicia de la Provincia de Córdoba confirmó que Natalia Taddei es hija biológica de Carlos “La Mona” Jiménez. La mujer de 41 años se hizo el estudio de ADN en 2015 y luego de que diera positivo, ella intentó un acercamiento con Jiménez.

La noticia fue dada a conocer en exclusiva por la propia hija del músico, quien visitó el programa «El Run Run del Espectáculo». Sin embargo, a pesar de este reconocimiento oficial, la joven denunció recientemente que la familia de su padre biológico aún no la acepta y muestran un fuerte desprecio hacia ella.

“Nada cambió desde ese entonces, ellos me niegan y no se hacen cargo de la situación. Usan el poder que tienen, porque he vivido momentos de desprecio y de tensión, porque hay gente que se me arrima y me dice ‘vos no podes acercarte’”, comenzó diciendo.

Hasta el momento, Taddei no logró acercarse a su padre y además, acusó a la esposa del cuartetero de ser la responsable de que la joven de 41 años no pueda establecer una relación con el Mandamás: “La que tiene el poder es la mujer de La Mona, Juana. Es la que maneja todo los hilos de la empresa de Carlos Jiménez Ruffino”, aseguró.

“Mi bronca es que todos supimos, pero acá era todo en silencio, como una novela. Se prohibía decir las cosas, no se podía decir nada, hasta que, como yo no tenía respuestas ni me las daban, quise tenerlas. Me hice el ADN y ellos se enojaron. Para ellos no tengo el derecho de hacerlo, porque ellos son hijos que se criaron con ellos y yo no”, explicó Natalia.

En cuanto a la salud del cantante, quien recientemente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia debido a un fuerte dolor abdominal, Natalia expresó su preocupación y malestar por esta situación. “Por suerte se está recuperando. Tuvo una descompensación el lunes, se le explotó un vaso, fue algo bastante jodido. (…) Me enteré y me puse muy mal. Recibí mucha información, como que le habían pasado varias cosas, y preferí ir a la fuente. Llamé por teléfono y les pedí información a ellos. Hablé con la mano derecha de Juana”, afirmó la hija del cuartetero.