Natti Natasha se defendió tras ser acusada de bajar a María Becerra de un festival

Cuatro nominaciones y un show en el estadio de River Plate que contó con entradas agotadas a poco más de una hora, la carrera de María Becerra parece marcar un antes y un después en el mundo de la música. Sin embargo, hay gente (del entorno musical) que estaría buscando perjudicarla.

Por ello, La Nena de Argentina no se quedó callada y confesó que hay un artista que trató de bajarla de un line-up de un festival. A partir de esta declaración, las redes se llenaron de especulaciones y esos rumores apuntaron hacia una persona: Natti Natasha.

“Te dicen querés que lleve a mi artista a tal festival, bueno, no pongas a María Becerra, o sacala del line up a María Becerra, si no mi artista no va. Me lo han hecho un montón de veces. Igual voy a sacar una canción tirándole a esa persona, le voy a tirar a lo loco. La canción va a ser un primer aviso y si me sigue rompiendo los huevos tiro la data”, había ‘denunciado’ la intérprete de ‘Corazón Vacío’ durante una charla en el programa Soñé que Volaba, de la plataforma Olga.

En cuanto a la dominicana, ella decidió romper el silencio ante las acusaciones de los fanáticos de la argentina y declarar que esas acusaciones eran falsas. Para hacerlo eligió la red social X (antes conocida como Twitter): “Hola familia, aclaro que las recientes noticias que circulan, indicando que he solicitado que no permitan cantar a María Becerra en festivales, son completamente FALSAS”.

Según destaca la artista, ella y Becerra tienen una buena relación, incluso han colaborado juntas para el lanzamiento de su canción ‘Lokita’. La misma fue estrenada en septiembre del 2022. En ese sentido, Natasha sostuvo: “Tenemos una canción juntas y sale en mi disco. No tengo problemas con nadie, y mucho menos me metería con el trabajo de nadie, JAMÁS. Nunca en mi vida personal, ni como cantante he intentado hacerle daño a nadie. Los medios por favor dejen de difundir noticias falsas, porque no es lo que me caracteriza. Gracias”.

De igual manera, María salió a defender a su colega a través de las redes sociales: “Comparto los dichos de Natti. Ella jamás se metió conmigo ni yo con ella. Somos colegas, tenemos una canción juntas y nos respetamos mucho. ¡Les mando amor! No se crean todo lo que ven o leen”.