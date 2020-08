“Necesitamos de las donaciones para continuar ayudando”

Rosa, junto a su familia, vienen ayudando a los vecinos de barrio Parque Virrey desde que comenzó la cuarentena.

Realizan ollas populares y entregan la merienda a los niños y adultos de la zona. En esta oportunidad solicitan la ayuda de los vecinos para poder continuar con su acción solidaria.

“Estamos necesitando de todo un poco, no puedo seguir con la comida ya que no tengo alimentos. Además llega el día del niño y no logramos juntar nada. Todo lo que nos puedan donar, sirve. Desde alimentos, leche, azúcar, harina, golosinas, lo que sea”, explicó la mujer.

Aquellas personas que puedan colaborar, deberán comunicarse al 3547 65-0610