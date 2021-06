“Necesitamos un Gobierno que contenga y no presione a los comerciantes”

Luego de la sesión de ayer del Concejo Deliberante, Amalia Vagni, concejal del bloque de Alta Gracia Crece, visitó los estudios de la 88.9 para comentar parte de lo que se trató en el encuentro y habló sobre los hechos de conflicto que hubo en dos ubicaciones distantes de la ciudad, entre empleados de Seguridad Ciudadana y dos comerciantes.

Vagni habló en primera instancia sobre las responsabilidades del municipio como ente estatal y de las formas en las cuales éste se acerca y comunica sus decisiones a los ciudadanos. Propuso, además, que sería propicio mejorar o modificar las estrategias. “Los ánimos están tirados abajo por la cuestión económica y sanitaria. Si el Estado no pone un equilibrio en todo lo que está pasando, ¿Quién lo va a poner?”.

Sobre el conflicto entre los dos trabajadores del área de comercio con agentes de Seguridad Ciudadana, la concejal expresó: “Nos llamó la atención que en dos lugares totalmente distintos de la ciudad, estuviera sucediendo exactamente lo mismo, y que dos personas reaccionasen de la misma manera. Algo está pasando”. Agregó que mantuvo un diálogo con los comerciantes protagonistas de los hechos, y comentó que ambos dijeron casi las mismas palabras, que cada uno estaba culminando con sus actividades y que los agentes volvieron alrededor de 15 minutos después del primer llamado de atención y entraron con un carácter autoritario. “No me gusta el modus operandi del municipio. Nos parece que nosotros tenemos que ser un Gobierno y un Estado que contenga y no que presione”, expresó la referente del bloque Alta Gracia Crece.

Vagni remarcó la importancia de tomar en cuenta a aquellos trabajadores y emprendedores que no están inscriptos y que por esto no pueden ser beneficiarios de ninguna ayuda económica o crédito para poder salir adelante. “Tratemos de ver cuáles son los comerciantes que no han podido llegar en la anterior oportunidad a esos subsidios y a estas condiciones”.

Por último, manifestó que hay actividades y gestiones municipales que están bien accionadas y realizadas, y fomentó a que esto se traslade a todas las tareas que lleva a cabo el municipio. “Vemos con muy buenos ojos “Tu Gobierno Cerca”, en ese espacio se informa, tenemos una llegada como Gobierno a los vecinos de la ciudad. Hay que salir a los barrios y ayudar”, concluyó la presidenta del bloque opositor.