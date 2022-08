Unas 30 personas se dieron cita está tarde frente a Tribunales de Familia de Alta Gracia, para apoyar a Florencia Guzmán y a todas las mamás que hoy no pueden estar con sus hijos.

En un pedido desesperado, la mujer contó ante los micrófonos de RESUMEN que lo que pide no es otra cosa más que la Jueza Graciela Vigilanti se aboque a la causa para iniciar la gestión de restitución. Hoy, el caso está en la nada misma precisamente porque la Justicia local no ha intervenido.

«Desde aquel 24 de marzo que el padre se la llevó, yo no volví a ver a mí hija. Hoy sin una causa acá yo no puedo hacer nada. Necesito que la Jueza Vigilanti se aboque a la causa, van 133 días sin ver a mí hija; sin que sus abuelos la vean, sin que comparta con sus tias. Esto no puede seguir pasando», expresó la mujer.

Jazmín de 8 años está en Frías, Santiago del Estero, junto a su papá quien se la llevó en común acuerdo con Florencia, pero que jamás la regresó a esta ciudad.

«No existe impedimento de contacto pero él me realizó denuncias. Ni yo ni él tenemos la tenencia pero él me bloqueó de todos lados y a mí familia también. Ella va a la escuela allá a pesar de que está escolarizada acá, es todo irregular. Nunca hubo un pase ni nada», añadió la mujer a la vez que aseguró que «por lo menos» quiere un régimen de visitas.

«Aunque sea quiero que me den un régimen de visitas. Necesito verla, ella también necesita estar con su mamá, a mí hija le están diciendo que yo la abandoné, que no la quiero. Nos están haciendo un daño enorme a ella, a mí y a toda mí familia».