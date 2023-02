Negro Videla: «Siempre hay sueños por cumplir, quiero seguir haciendo cosas por la música»

El legendario artista cuartetero contó al equipo del programa radial amtutino «Todo Pasa» de FM 88.9 que su show tendrá temas tradicionales más temas nuevos, que serán parte del nuevo disco que grabará este año. «He venido anteriormente, otras veces, es un lugar muy lindo Alta Gracia, la gente está predispuesta a escuchar. Por suerte nunca he tenido problemas con las tormentas, siempre recuerdo cuando se hacían en el Tajamar. He ido con La Barra y con Chébere, también la primera vez de Los Caligaris allá» manifestó Videla. Y agregó: «Tengo muchísimos amigos por allá, me siento muy feliz, cada día tiene más prestigio el encuentro».

El cuartetero de 72 años, relató que le realizaron un homenaje en el Cosquín Cuarteto: «Fue organizado por la producción del evento, me encantó el homenaje en vida, cuando yo lo pueda ver, cuando pueda abrazar a quienes me lo hicieron. En marzo se emitirá programa especial de esa noche, con amigos de toda la vida no sólo de la música».

Ante la pregunta de si le queda algún sueño por cumplir, aseguró: «Siempre hay sueños para cumplir, espero que se cumplan todos, quiero seguir haciendo cosas por la música». Sobre lo que fue la pandemia y el volver de los artistas y de los bailarines a las pistas, dijo: «Extrañábamos mucho los escenarios, la gente hoy tiene más ganas de divertirse que antes, de vivir el día». «Justamente una de las enseñanzas que me dejó es dos o tres veces a la semana sentarme a tomar un café con algún amigo de toda la vida. He cosechado tantos amigos de todo el país, es lo que te queda luego de esta carrera, me puedo sentar un café con cualquiera de ellos».

Con respecto a sus fechas y a si comparte algunas con históricos de Chébere, narró: «Siempre trabajamos con ellos. La semana que viene estamos con Fernando (Bladys), también con Pelusa, hacemos shows no sólo con los cantantes sino también con los músicos».

En relación a la música de Córdoba hoy, opinó: «Me gustan las bandas nuevas, otras no tanto, mientras defiendan la música de Córdoba, que hoy está más vigente que nunca. Hay algunas que trabajan en todo el país, por ejemplo hoy tars la presentación, me voy para Tucumán y luego para Salta».

En relación a cuál fue la canción que más satisfacciones le da, confesó: «Tengo varias canciones, pero la que más satisfacciones me da como autor es ´Como un lobo en celo´, de la cual han hecho versiones en todo el mundo, recibo cada cuatrimestre la retribución y siempre es la número uno».