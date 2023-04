Nelly Morales: “No estuve en Río Cuarto pero no me hubiera molestado estar”

La presidenta comunal de Villa Los Aromos, Nelly Morales, visitó los estudios de la 88.9 y dialogó con el equipo de TODO PASA. En primer lugar, hablaron sobre las elecciones de dicha localidad, que tendrán lugar el 23 de julio. “Es una fecha que uno tiene como tope y objetivo para seguir trabajando como cuando comenzamos en la gestión. El cumplir y estar al lado de la gente, es algo innato. Uno es responsable de la función que cumple. Desde que he asumido, no he parado de trabajar y estar con la gente. Llegar a ser jefa comunal es una gran responsabilidad. No estoy en campaña, estoy cumpliendo con todo lo que hemos prometido”.

Dentro de las gestiones más destacadas durante sus años de gobierno, se encuentra la finalización del adoquinado en calle Los Castaños, el cual gracias a esta obra ya no se inundará más. El objetivo es que tenga el formato tipo boulevard, con árboles, flores y luces. También se encuentran trabajando en solucionar la construcción de la nueva sala cuna, la cual funciona actualmente al lado del dispensario. “Queremos generar un polo educativo y edificar en la zona de las demás escuelas”, comentó Morales. A su vez, agregó que ya está en regla el remate para agrandar la escuela secundaria. Con respecto al área de servicios, se realizó un estudio pormenorizado con el personal de Recursos Hídricos de la provincia, por la problemática de la presión del agua en determinadas zonas de la localidad. “Hay mucha cañería obsoleta, que no concuerdan los diámetros. Tenemos que hacer una reestructuración profunda. Para ello, presentamos un proyecto de millones para que la zona no se quede sin agua”, relató la presidenta comunal.

Con respecto a su supuesta participación en el acto de campaña llevado a cabo días atrás por el candidato de Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora, Morales declaró: “No estuve en Río Cuarto pero no me hubiera molestado estar. Yo siempre digo que mi sentimiento es peronista, el gobierno provincial es de ese partido y yo podría haber estado tranquilamente. Lo que hay que hacer es pensar en lo que va a hacer y obrar. Querer confundir a la gente con ideologías, no va. Para ser dirigente, tenés que saber organizar y dirigir a tus seguidores. El PRO ha sufrido y no han podido formar consensos. Hay proyectos que no encuentran el objetivo común. Nosotros gobernamos para la gente, sin importar el color político. El gobierno provincial es un gobierno federal, que siempre brinda su apoyo sin importar el partido a cargo de la conducción. Estaría dispuesta a votar por un compañero”.