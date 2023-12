Nelson Ávila: «Los echaron por teléfono»

Nelson «Tito» Ávila, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ex empleado del municipio de Anisacate,

A partir del comunicado que emitió la Municipalidad de Anisacate, afirmando que la falta de servicios se debía a las medidas tomadas por los trabajadores -asambleas y manifestaciones-, Ávila dijo: «Es un caso lamentable a base de mentiras. La realidad es que los trabajadores que estamos nucleados en ATE pertenecemos a diferentes áreas no sólo a la prestación de servicios como el acarreo de agua. Esta manifestación está justificada, nada más ni nada menos que por el despido de 80 compañeros. El que no lo puede hacer está despedido, no entendemos porqué nos echa la culpa».

Según la cuenta que realizó la actual intendenta, Natalia Contini, debería haber un empleado municipal cada 100 habitantes en Anisacate y si se tienen en cuenta los números del censo, que ascienden a 10 mil, «deberían» ser sólo cien, pero la localidad cuenta con 4000 hectáreas para cubrir y más de 30 barrios, por ejemplo. «Tenemos 300 kilómetros de caminos de tierra, éramos 230 empleados y no se podían cubrir todos los servicios, imaginate nomás con 100. Hay una gran explosión demográfica, el número del censo es una mentira ya que hay un 80% constantemente pero el resto se llega todos los fines de semana y durante el verano y también hay que brindarles servicios de agua, recolección de basura. Yo siendo empleado, sé que con 100 no se llega. Además echó a 80 personas -una nómina de 12 millones de pesos- y contrató otros nuevos 35 como secretarios y jefes de área que equivalen a 18/19 millones de pesos».

«Estoy acompañando como delagado de ATE y compañero. Entre los trabajadores que han sido echados, hay un delegado. Las últimas en ingresar lo hicieron en enero del 2023 y son una o dos chicas para limpieza y para la sala cuna, los demás, la parte institucional tienen más de un año de antigüedad, incluso con 8 años» manifestó el Ávila.

«Tenemos 80 compañeros que no saben lo que va a pasar con su futuro. Es todo anticonstitucional, no se puede ir para atrás con los derechos adquiridos. Nosotros no tenemos la camiseta de una gestión, fuimos a dialogar y nos ofrecimos a colaborar» agregó. Se trata de 5 afiliados a SITRAMAG, 46 a ATE y 29 sin afiliación.

Ante la pregunta si se analizó caso por caso para los despidos, Ávila contestó: «Respetamos los tiempos de la auditoría y las decisiones que tomó como intendenta. Luego pasaron muchos hechos, abusos de poder, chicaneadas, maltratos con el personal, como si nosotros tuviéramos la culpa de lo que pasó con la otra gestión. Con Rodrigo Peralta, el otro delegado, nos acercamos a ella el miércoles pasado para dialogar y le presentamos cuatro temas puntuales y modificó un poco su actitud el jueves. El viernes 15, en un recorrido por las áreas, les manifestaron que no les iban a tocar el puesto de trabajo. Dos horas después se publica un video donde la intendenta afirma que se derogarán todos los decretos del 2023. Se generó incertidumbre y miedo entre los compañeros. El domingo 17, diferentes jefes de área llamaron por teléfono a sus empleados y les dijeron que no se presentaran el lunes a trabajar porque estaban despedidos. Es totalmente antidemocrático, se debe enviar un telegrama de despido con 5 días de anticipación. El lunes no los dejaron entrar, tenían una lista en la puerta. A mi me pidieron el DNI, lo cual no corresponde ya que eso lo debe hacer la policía. Les pedimos que hicieran un acta contando que si se presentaron, en horario, ya que tenían miedo de que usaran la no asistencia como justificativo para el despido. El martes si ya les dieron el telegrama».

Mañana miércoles 20 de diciembre, los delegados mantendrán audiencia con la intendenta Contini a las 7 horas y allí determinarán si continuarán con las medidas de fuerzas.