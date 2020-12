Nelson Luján sobre la inseguridad: “Como representante del pueblo estoy preocupado”

En la tarde de ayer unos 50 vecinos de Villa del Prado, Santa Teresita, los Olivares, La Donosa y Mitimay, se reunieron en la Plaza principal de Villa del Prado para junto a autoridades comunales y policiales, tratar de encontrar una solución a los frecuentes hechos de inseguridad en la zona.

El Crio Alejandro Carabajal, Jefe a cargo de de la zona, acompañado de la Sub Crio a cargo del destacamento de Villa del Prado, Mariana Sarabia, dialogó con los vecinos y, en presencia de Nelson Lujan, Jefe Comunal, se establecieron algunos puntos primordiales a trabajar en conjunto. No obstante, el principal pedido de la gente fue el de mayor presencia policial patrullando en las calles, como así también, que dicho destacamento esté activo.

Cabe mencionar que la reunión fue gestada por los vecinos ante una seguidilla de hechos ocurridos el paso fin de semana.

El malestar general era en sí hacia la fuerza policial. Varios vecinos aseguraron haber llamado al número de teléfono del destacamento para alertar sobre algún hecho y no haber obtenido ningún tipo de respuesta. Otros en cambio, dijeron que en el tiempo en el que los efectivos perdían tomándole los datos, los delincuentes terminaban de cometer el hecho como si nada. No obstante, al denuncia más grave fue la de una vecina que aseguró haber sido amenazada por policías del destacamento, a fines de que no denunciara a “tales personas”. Marcando, sin duda, una connivencia que posibilita el delito.

Sobre esto, el Crio Carabajal, respondió que los vecinos pueden denunciar al Tribunal de Conducta policial estos hechos. “Será algo para trabajar nosotros internamente”, añadió.

En ese marco y al término de la reunión que muchos calificaron como positiva, Nelson Luján dialogó con RESUMEN respaldando y reconociendo que el pedido de la gente es necesario.

“Nosotros entendemos cual es la parte técnica o básica de tener una comunidad con pocos habitantes para tener el personal que tenemos, pero como vecino digo que no alcanza, no es suficiente no hay forma de que la policía pueda cubrir porque nosotros tenemos una comunidad con seis barrios y si la Policía esta de este lado y tiene que controlar del otro lado, de ese otro lado ya están robando”, expresó Nelson en referencia al argumento del Crio Carabajal del porque no pueden sumar un móvil policial mas a la zona.

“La realidad es que tenemos una ruta que nos divide y si el policía que esta dentro del destacamento sale a hacer una custodia, la gente viene al destacamento y no hay nadie y eso genera en la poblacion un enojo comprensible”, añadió.

Por su parte, los vecinos propusieron la posibilidad de instalar alarmas comunitarias algo que conversarán con el Jefe Comunal en una nueva reunión. “El miercoles me voy a reunir con los técnicos que ellos ya tienen para ver que propuesta traen y ver a que acuerdo podemos llegar con los vecinos. Ellos tambien planteaban la posibilidad de que algun movil de la comuna ayude a la policia, una especie de seguridad ciudadana y también les dije que se podia charlar y hablar. Quizás si trabajamos en conjunto con los vecinos podremos lograr alguna cuota, una cooperadora para solventar los gastos”, dijo.

A modo de conclusión, los vecinos acordaron armar un grupo de whatsapp solo para el tema de la seguridad e incluir al Crio a cargo de la zona para mantener un contacto más fluido. Algo que el Jefe Comunal calificó de positivo siempre y cuando no se desvirtúe el fin para el que fue creado el grupo.

“Este ultimo tiempo nos ha sorprendido a todos como vecinos y como respresentante del pueblo estoy preocupado porque ha habido una ola que ha puesto en jaque a muchos vecinos y eso nos preocupa” agregó Nelson y culminó: “Me he reunido con el Jefe de la Departamental solicitándole que nuestro destacamento pase a ser sub comisaria precisamente porque no podemos quedarnos con un destacamento cuando tenemos una población dispersa”.