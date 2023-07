Nequi Galotti y Pablo Hernández, separados: ¿qué pasó?

Luego del fallecimiento de Bartolomé Mitre hace casi tres años, Nequi Galotti volvió a rehacer su vida y encontró nuevamente el amor. En esta oportunidad, a la modelo se la veía muy enamorada de Pablo Hernández, que hasta incluso, en estos días la pareja viajó a Europa para tomarse unas románticas vacaciones. Pero todo terminó de la peor manera.

La ex pareja se conoció a través de Instagram y en su momento, la modelo contó todos los detalles en el ciclo que conduce Ángel De Brito: «Me escribió durante cuatro meses y no le contestaba, pero me pasaba que me fijaba qué me había escrito. Y bueno, le empecé a mostrar a mis amigas íntimas las cosas que me escribía y me decían ‘pedile amistad y si después ves que es un desubicado lo bloqueas y listo’. Después pasamos a WhatsApp y fueron doce días divinos, conocerte a través de las conversaciones… Fue como un descubrimiento muy lindo. Y cuando nos vimos por primera vez nos abrazamos directamente».

Tras 8 meses juntos, la modelo y el empresario tomaron la decisión de ponerle punto final a la relación. Durante el programa de LAM, el conductor anunció la ruptura: «Venecia no funcionó. El viernes se separaron, estaban en Europa de vacaciones juntos y el viernes decidieron tomar vuelos distintos. Él siguió con sus hijos y Nequi se fue a visitar a su hijo a España. Hoy le pregunté a Nequi y me dijo ‘Se acabó la magia. La decisión de terminar fue de los dos, terminamos bien. Decidimos juntos tomar cada uno su camino'», detalló.

¿Qué pasó? Según el testimonio de parte de una fuente cercana a la ex pareja, Fernanda Iglesias tiró una versión explosiva en cuanto a la ruptura: “Él era re mujeriego. Él la dejó, se hartó de ella. Estaban juntos en Italia y él quiso seguir el viaje con sus hijos. Ella quería seguir con él y él dijo que no, que la última parte del viaje era con sus hijos. Ella se va a Madrid donde ni siquiera estaba su hijo. Estuvo sola y en un hotel medio pelo».

Minutos más tarde, el ex de la modelo se comunicó con la producción de LAM y dio su testimonio: «Se terminó en muy buenos términos. Ella se fue sola a España para visitar a su hijo. Y yo con mis dos hijos seguimos para las Baleares».