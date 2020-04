Ni libertad ni prisión domiciliaria: rechazaron el pedido de un preso de Alta Gracia por falta de fundamentos

El pasado lunes, la Justicia provincial le negó a un detenido e imputado bajo la carátula de “Abuso sexual con acceso carnal reiterado” el cese de su prisión preventiva alegando falta de argumentos sólidos pero además, peligrosidad procesal.

Se trata de un joven oriundo de Alta Gracia quien está detenido en la cárcel de Bouwer desde mayo de 2019 acusado de abusar de una menor de edad en reiteradas oportunidades y, a decir verdad, el pedido de su abogado fue bastante peculiar.

Si bien esta problemática sanitaria del Coronavirus abrió el paraguas en varios ámbitos y en las cárceles no ha sido la excepción, los argumentos que distintos letrados a nivel país han presentado a la Justicia, pidiendo beneficios para sus clientes, han estado ligados fundamentalmente con el cuidado de la salud del interno (en caso de ser considerado factor de riesgo), con la cercanía a la fecha de libertad dispuesta para el mismo o por considerar que el servicio penitenciario no atiende al protocolo de salubridad establecido por el Estado nacional, entre otros. Sin embargo, la solicitud de este abogado parece haber carecido de fundamentos concretos por lo que la Justicia decidió no dar lugar.

La razón que se alega en el pedido de la defensa, es la “peligrosidad de contagio” dentro del Complejo carcelario, el cual no cumpliría con las medidas de higiene necesarias para combatir esta enfermedad. Sucede que el imputado tiene 21 años y gozaría de buena salud; incluso la Justicia solicitó un informe a la cárcel a fines de establecer si se trataba de una persona de riesgo que padece alguna enfermedad crónica (algo que el abogado no alegó) y la respuesta fue que no presenta antecedentes de este tipo. Por ende, la Justicia no encontró ninguna razón para dar lugar al pedido del interno, a la vez que desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que a la fecha no hay casos positivos de Coronavirus en ninguna cárcel de la Provincia, por lo que tampoco hay posibilidad de contagio alguno.

Por otra parte, y algo que no es para nada un detalle menor, en su respuesta la Justicia enfatiza en la necesidad de cuidad la integridad de la víctima y que en esta instancia procesal nada puede afirmar que el imputado no entorpezca la investigación. Recordemos que la causa aun no llegó a juicio y se trata de un caso grave que tiene como victima a una menor de edad.