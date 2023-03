Nicolás Merlo: «El comercio nos sigue eligiendo y el Valle de Anisacate continúa creciendo»

Nicolás Merlo, integrante de la Comisión de la Comuna del Valle de Anisacate, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre las novedades en el sector. La semana pasada, participó del evento «Turismo en Acción 2» en el Centro de Convenciones Córdoba Brigadier Juan Bautista Bustos, de Córdoba Capital.

El encuentro fue organizado por la Agencia Córdoba Turismo y la Cámara de Turismo y el objetivo es que tanto prestadores de servicios turísticos y gastronómicos y sus posibles clientes, se conozcan. En esta ocasión, participaron unos cien destinos tursíticos, entre ellos, el Valle de Anisacate.

Al respecto, el joven opinó: «Nos sentimos muy bien, se acercó mucha gente. Tenemos muy buenos alojamientos. Estamos en un punto medio del Valle de Paravachasca, pueden quedarse a dormir y moverse a otros lugares. Podemos trabajar en conjunto con localidades aledañas». «Ha crecido mucho la zona comercial, sobre Ruta 5 se ha llenado de locales, hay franquicias de grandes empresas incluso de vecinos locales que apostaron a la comuna» agregó.

Como conclusión tras el fin de la temporada turística, Merlo, afirmó: «Estamos trabajando fuertemente en ampliar las áreas, lo hicimos con Deporte y ahora vamos por Turismo». Siguiendo en la misma línea, el hijo de Jorge Merlo, actual presidente de la comuna, contó que ya el mes que viene, comenzarán a contratar artistas: «Me gustaría traer nuevamente a Sergio Galleguillo, el ´Indio Rojas´ junto a Cristian Herrera y Lázaro Caballero y la gente respondió a través de una encuesta en las redes que le gustaría que traigamos a Los Tekis. Del género del cuarteto, me gustaría traer a Cristian Amato, que hace mucho que no viene por aquí. Así como este año apostamos con Desakatados, está bueno traer algunos artistas que no suelen venir».

Teniendo en cuenta que en pocos meses se realizarán las elecciones comunales donde los vecinos elegirán si sigue o no esta gestión, Merlo respondió: «Más allá de las elecciones, ya estamos trabajando en el festival y creo que la gente volverá a elegir este equipo de trabajo. No podemos hacer menos de lo que hicimos el año pasado».

En relación al crecimiento del Valle en población, el muchacho relató que se anexó el loteo «Lomas de Anisacate» al ejido del valle -que es tan grande como la localidad- y que sobre la ruta 5 ya no quedan casi terrenos. Sobre el proyecto de la escuela, narró: «Ya se dispuso el cartel en el terreno, se siguen las gestiones para la construcción. Si no llegan los fondos, arrancaremos con los propios».