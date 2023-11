Nicolás Provenzani: «Estamos trabajando para construir nuestra cancha de hockey en la sede»

El presidente del Alta Gracia Rugby, Nicolás Provenzani, fue entrevistado por el equipo periodístico del programa radial matutino de Fm 88.9 «Todo Pasa», realizó un balance sobre los 15 primeros años del club y contó cuáles son los proyectos del mismo.

«Estos 15 años del Alta Gracia Rugby, son fechas que te llevan a hacer balances y estamos muy contentos y orgullosos de este trabajo ininterrumpido. El fin de semana haremos un campamento con los chicos, con día de pileta todos juntos, asado y demás» empezó Provenzani.

Sobre cómo comenzó la historia de la institución deportiva, el presidente del club narró: «El rugby y el hockey van de la mano con todo lo que se hizo en el Aeroclub, el rugby desembarcó en Alta Gracia cincuenta años atrás. Yo particularmente me vine a vivir en el ´97 y había un grupo juvenil jugando, me sumé y no me fui más. Este logro de poder entrenar ininterrumpidamente en equipos competitivos es de las personas que formaron parte de las comisiones que hubo siempre, de los profesores. Es una historia que se siguió y se consolidó. En el caso del hockey, se interrumpió en el Aeroclub y luego cuando nació el Alta Gracia Rugby Club se propuso que funcionen ambas actividades ´en tandem´ y de hecho estamos trabajando fuerte en un proyecto de financiación para construir nuestra propia cancha en la sede».

Con respecto a los logros de la entidad, detalló: «En la sede teníamos un par de árboles y un asador debajo de uno y hoy tenemos más de 500 metros cuadrados construidos, estamos armando un gimnasio de 120 metros cuadrados, cantina, vestuarios, quincho, pileta, casa para el casero, cerco perimetral, riego por aspersión, iluminación para entrenar de noche. El club es un proyecto social, se debe a la gente, sino es una plaza. No es de elite como se estigmatiza, la gran mayoría son de diferentes clases sociales, hay unos 300 pibes en cada disciplina. Es un club de ´familias´ y eso ayuda mucho a que los chicos y chicas no lleguen solos». «A nivel deportivo, cada año todos los equipos juveniles presentan chicos en los seleccionados cordobeses, hemos ganado torneos, hemos llegado a jugar en primera. Pero el mayor éxito es haber desarrollado cada uno de los sectores, infantiles, juveniles y plantel superior, el rugby femenino, en el hackey se mantuvieron las categorías, este fin de semana salieron campeonas la sub16 y estamos convencidos de que teniendo la cancha propia, van a crecer más» agregó.

«El secreto es trabajar, es un grupo gigantesco de gente. Los clubes son esos lugares donde no esperás nada a cambio, es un orgullo ir cada día, saber que estamos de paso y que hay que dejarle el lugar a los que siguen» expresó Provenzani.

En relación a los buenos momentos del club, la autoridad del AGR relató: «Recuerdo a Gabriel Flores, pionero de este proyecto consigue que seamos parte de colectividades y pusimos la carpa de Holanda. cobramos los tockets y compramos el quincho de palos que fue lo primero que tuvimos. nos juntamos todos a hacer el contrapiso y luego empezamos a levantar las paredes. El ascenso a primera en el 2012, fui parte, me perdí la frutilla del postre por una cuestión personal, pude jugar un año en primera, que es semiprofesional, de ahí salen todos los jugadores que se van a grandes clubes. Las chicas de hockey llegaron a las categorías B1 y B2 y nunca se movieron de ahí. Siempre tenemos jugadores seleccionados, estamos llenos de buenos momentos. Siempre nos felicitan por cómo ha crecido».

«Lo malo fue la pandemia, que fue durísima para nosotros y todas las instituciones deportivas, un año y medio sin actividad, que viven de la cuota social de los socios, hay que tener todo en regla para no caer en deudas, mantener el predio, la gente interesada, se notó mucho la baja, post pandemia. Yo arrancaba mi proceso como presidente así que la viví en primera persona» concluyó Provenzani.