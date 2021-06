“Ningún trabajo es esencial o no esencial, todos lo son si se vive de eso”

El día viernes, durante la comunicación de las nuevas restricciones, el intendente anunció un paquete de medidas económicas, para el comercio, la industria y el turismo. Mariela Auer, Presidenta del Centro de Comercio, dialogó con el staff de TODO PASA sobre estas medidas.

“Antes de la conferencia tuvimos una reunión con el intendente y su equipo. Ya habíamos hablado de este panorama. Lo que queríamos, principalmente, era una ayuda económica para los sectores más afectados. Básicamente lo que anunció fue la ayuda para todos los sectores. Después de un año tan duro, y de tener muchos sectores cerrados, nada es suficiente, pero se valora el apoyo del municipio. Hay ayudas monetarias y exenciones impositivas, incluso hasta fin de año para algunos sectores que están en una situación crítica, como el turismo y la gastronomía. El subsidio está distribuido en todos los sectores“, expresó la responsable del Centro de Comercio.

Sobre los reclamos de dueños de jardines maternales en Córdoba, Auer manifestó: “no he podido hablar con los representantes de los jardines maternales, pero el reclamo es entendible“. Cuando se habla de un servicio que soluciona la vida a muchas personas, el cierre de esta actividad genera una problemática familiar importante. “Como todo sector comercial, venimos insistiendo siempre en lo mismo, trabajamos con todos los protocolos y cuidados, no somos un foco de propagación del virus en el sentido de que no somos un lugar en donde la gente se acumula. Lo mismo pasa con este rubro, donde tienen todos los cuidados. Ningún trabajo es esencial o no esencial, todos lo son en la medida en que vos vivís de eso“, concluyó la presidenta del CeCIT.

En cuanto al nivel de ventas en Alta Gracia, Mariela Auer dijo que con respecto a mayo del 2020, hay una diferencia de un 1% en caída de ventas, lo cual es lógico si se tiene en cuenta las restricciones severas que había en ese entonces. En la comparativa con 2019, en una condición pre pandemia, las ventas han caído un 37%. “Vemos que la recuperación va lenta. Si comparamos con 2020, tenemos un mejor número y vamos ganando mes a mes. Hay sectores más complicados que otros, y otros que han ido desarrollando durante la pandemia números positivos. Estamos en una situación muy compleja, hay muy poco consumo y el consumidor tiene muy restringido su bolsillo”, finalizó.