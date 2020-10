“No coincidimos con el regreso a clases en estos momentos, sería exponer a los alumnos, docentes y auxiliares”

El contexto de pandemia llevó a que las escuelas deban reconvertirse en aulas virtuales y, a pesar de que no es igual que lo presencial, se ha podido sobrellevar de la mejor manera posible, permitiendole a los chicos seguir con su cursado. En el marco del regreso a clases en Buenos Aires, Mónica San Felippo, Secretaria General de la UEPC, habló al aire de Todo Pasa.

“Se esta tratando de comunicarse con los alumnos que han quedado afuera de contenidos y aprendizajes que los tienen que tener para seguir con los conocimientos, se esta comunicando con la familia para seguir los procesos. En cuanto al nivel medio, estamos buscando alumnos y acercandonos a su familia para ayudarlos y comenzar el año que viene de la mejor manera” explicó San Felippo acerca de la forma de trabajar que están empleando.

En cuanto a la modalidad virtual, la Secretaria General de la UEPC fue firme con su opinión: “Las familias se han comunicado a través de una pantalla y fuera de ella se trata de tender una mano a los niños. Todo se hizo de la mejor manera aunque sea por los medios tecnológicos, no es la misma escuela pero nos vamos haciendo todos los días”.

“Nosotros estamos de acuerdo con varios planteos, no coincidimos con el regreso a clase en estos momentos, dijimos que no porque seria exponer a los alumnos, docentes y auxiliares, las escuelas no están en condiciones para recibir a los alumnos. Lo hable con el Intendente, tienen que atender las escuelas, si estaban en condiciones el regreso iba a ser mas fácil porque tomábamos el protocolo, pero este momento donde estamos en pandemia que nos esta recorriendo y en estas condiciones no podemos arriesgar la salud” expresó San Felippo.