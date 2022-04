Tras dos años de una educación a distancia y mixta, los estudiantes y docentes regresaron a las aulas, sin embargo, aún quedan muchas situaciones que solucionar en el sistema para mejorar la calidad educativa de los chicos. Mónica San Felippo dialogó con Todo Pasa, y junto a Alejandra García, comentaron en qué estado están las instituciones educativas hoy. “La primera alegría fue volver con la presencialidad plena, con todos los alumnos y docentes en sus lugares. Sin embargo, aún faltan docentes por ser nombrados en áreas y materias. Esto se debió a un problema del Ministerio de Educación, donde el sindicato apeló ya que muchos alumnos no estaban teniendo las clases correspondientes”. Actualmente, este problema fue solucionado, y afectó a la escuela media en mayor medida. Desde el gremio también hicieron reclamos por el pago a los docentes suplentes, ya que el Gobierno no cumplía con el abonado de estos salarios y se logró por planilla que cobraran ayer lo que les debían desde el comienzo de clases. La gremialista aclaró que quien no haya cobrado, llame al sindicato para reclamar.

Con respecto a la matrícula de este año, Alejandra comentó que fue complicada y que aún faltan escuelas. En cuanto a la municipalización de la institución Anacleta Oviedo, la docente dijo: “Hay que ver la parte edilicia, está muy bien que pase a ser municipal, pero a qué costo, con que docentes, como se los va a nombrar, hay que estar atentos a todo eso”. Por su parte, Mónica San Felippo agregó: “Alta Gracia ha crecido muchísimo. Ya venía con carencias la ciudad del tema de bancos en las escuelas, ahora se ha incrementado. Hacen falta cinco escuelas. No es fácil hacer escuelas pero sí cuando se tiene la voluntad y la situación económica”. La secretaria de la UEPC explicó que lo ideal es tener 25 alumnos por aula, y que actualmente algunas escuelas cuentan con 45 y hasta 48 alumnos por curso, sobre todo en la escuela media. “Así no se puede brindar una educación adecuada. Los jefes comunales e intendentes deben tener en cuenta este tema ya que los alumnos están hacinados. Ese cambio es importantísimo. Tenemos programado hablar con las autoridades de cada localidad. Todas las localidades reciben el FODEMEP para arreglar las escuelas”.

Aún luego de dos años, las instituciones deben recuperar muchos niños y adolescentes que abandonaron la escuela. Además, incrementó el número de estudiantes que asisten al PAICOR, lo cual genera una mayor carga y responsabilidad por parte de las escuelas. San Felippo expresó que existe mucha desigualdad en el sistema educativo y que en el departamento Santa María hay mucha dejadez por parte de las autoridades locales. “Acá en Alta Gracia estamos muy contentos, pero sí tenemos que luchar con muchos jefes comunales. Creo que tienen los medios para poder lograrlo”, finalizó la docente.