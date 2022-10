“No es que los dirigentes quieren la re-reelección, el pueblo no tienen a quién votar”

En horas de ayer, se anunció la precandidatura del Gobernador Juan Schiaretti para la presidencia de la Nación. Hoy, el presidente del PJ del Departamento Santa María, Víctor Toledo, dialogó con el equipo de Todo Pasa sobre esta noticia. “La idea del lanzamiento de la candidatura del Gobernador a Presidente es un hecho que ya lo veníamos conversando y creo que es su decisión dónde hacer el lanzamiento de campaña. El país necesita otro tipo de personalidad que lo dirija, y Schiaretti tiene capacidades para estar al frente de esto. No sé aún si habrá un lanzamiento a nivel departamental y cómo sería la forma de trabajo. Hay que ver cómo se da la fórmula a nivel provincial también, quién será nuestro futuro candidato a Gobernador”, expresó el referente justicialista.

Existen entredichos dentro del Partido Justicialista de que el actual intendente de Córdoba, Martín Llaryora, será el candidato a gobernador, a lo que Toledo expresó lo siguiente: “Oficialmente no hay nada. Ya llegará el momento y veremos quién lo acompañará”. Recientemente, altos miembros del partido comentaron que no habrá una modificación del artículo 7 de la Ley 10.406, que trata sobre la re-reelección de jefes comunales e intendentes de Córdoba. Sobre esta cuestión, el presidente del PJ del departamento dijo: “Lo he hablado con varios ya. No es que los dirigentes quieren la re-reelección, el pueblo necesita elegir a quién va a seguir dirigiendo. El reclamo en la sociedad es que no tienen a quién votar. Creo que es necesario poner sobre la mesa esta cuestión. Los intendentes nuestros son muy buenos y han hecho excelentes gestiones. Hay muchos intendentes que aún no lo dan por terminado a este asunto, aunque el Gobernador sí. Estas elecciones van a ser complicadas. Necesitan la re-reelección para poder mantener los votos para las ejecutivas. Hoy hay que contar cada voto en las localidades. Nada es cantado. Si los candidatos no escuchan a las bases, cada una va a comenzar a trabajar por su supervivencia. Hoy nos necesitamos todos. Somos un equipo de trabajo y proyección hacia el 2023”. Toledo confirmó que al menos 14 jefes del departamento buscan que se trate la re-reelección, y que ya varios dirigentes de otros departamentos se han reunido con Mario de Cara para tratar esta cuestión.

Con respecto a la candidatura de Facundo Torres como legislador departamental, el referente justicialista expresó: “Creo que Facundo tiene sobrada experiencia como para ser candidato o estar en cualquier lugar que el gobernador lo necesite a futuro. Lo que hizo como Ministro de Gobierno, no lo hizo nadie”. En cuanto a la figura de Walter Saieg, actual legislador departamental, y su postura ante el tratamiento del artículo 7 de la ley, Toledo agregó: “Él respeta el pedido de muchos intendentes sobre la re-reelección. Hay mucha gente que lo ha minimizado, y cuando vayamos a contar los votos, vamos a estar en problemas. Se están empezando a abrir debates y mesas de diálogo. En el partido hace años que no hay un punto de vista diferente”.