No fue el mejor debut para los altagracienses en el Rally Cordobés

Pasó la primera fecha del Campeonato de Rally, se disputó en La Calera, luego de la cancelación de hace unas semanas atrás.

La misma contó con 8 pruebas especiales que recorrió los caminos y se disfrutó de los paisajes del “Portal de Sierras Chicas”.

La misma contó con la participación de cuatro pilotos de la ciudad de Alta Gracia en las distintas categorías.

En la categoría RC5 Damián “Pancho” Idañez luego de su participación en el rally Argentino, decidió correr el campeonato provincial. Luego de un inicio más que prometedor, quedando en los primeros puestos, pero un problema en su auto lo hizo abandonar. “El sábado empezamos ganando terminando el día terceros. Ya el domingo remontamos y subimos al segundo lugar peleando la punta con todas las posibilidades, veníamos muy bien. Resulta que se nos cortó un bulón del amortiguador por lo que se nos termina rompiendo el semieje y dejándonos afuera, lamentablemente tuvimos que abandonar, estábamos para pelear ahí arriba. Fue totalmente competitivo para ganar la carrera, pero no pudimos”.

En la misma categoría Agustín Barranguy, lejos de tener problemas con su auto, el inconveniente vino con un corredor. Pero que igualmente ese inconveniente lo llevó a no terminar la competencia. “A mitad del primer tramo me salió un corredor que estaba con problemas, me salió adelante cuando aparezco por una derecha salió 10 mts adelante mío. El piloto ya había perdido ocho minutos me llevo a la rastra todo el tramo, perdí dos minutos, y eso te complica el ánimo, la carrera. Terminó el tramo y me volví fui a la asistencia cargué el auto y me volví”.

En la RC5Lite Mariano González comenzó la competencia el día sábado con la idea de poder lograr un podio, pero problemas eléctricos en su Ford Ka lo hicieron abandonar. “Corrimos el sábado veníamos cuarto de 30 autos. El domingo hicimos el primer tramo y tuvimos un problema eléctrico y no llegamos y tuvimos que abandonar ahí nomás. Corrimos el sábado nomas, nos vinimos con una sabor amargo, pero contentos que uno todavía está en ritmo, hacía cuatro meses que no me subía al auto ni para probarlo, me volví tranquilo y la próxima será”.

El único que pudo terminar la competencia es Walter Candiotto en la N7 a bordo de su Fiat Siena. Que pudo culminar, no quiere decir que no tuvo que sufrir, culminó en la cuarta colocación. “Nos penalizaron, nos quedamos sin frenos en el primer tramo hicimos el cuarto tiempo. Me pase de largo una chicana porque me quede sin frenos en los últimos dos km. Corrí el siguiente tramo con muy pocos frenos”.