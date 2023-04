No fue la primera vez: El ladrón que atacó la «La Parrilla de Juan» sería un viejo conocido de la zona

Desde hace un tiempo, la inseguridad no da tregua en el Departamento Santa María. En las últimas horas, fue noticia la detención de un sujeto de 56 años quien habría cometido un robo en el reconocido comercio «La Parrilla de Juan» en Anisacate y quedó al descubierto gracias a las cámaras.

«Era un sujeto de la zona que ya lo venían siguiendo pero que no lo podían agarrar con las manos en la masa. Gracias a que un vecino me comentó que lo habia visto salir del comercio entre las 20, 20:30 y que llevaba algo es que me fijé en las cámaras y ahí o descubrí. Además, notábamos que siempre nos faltaba carne, lo venía haciendo seguido», explicó Juan, el damnificado a RESUMEN.

Al día siguiente- el comerciante se cruza casualmente con el delincuentes y no lo dudó: «Lo reconocí y decidí seguirlo con el auto hasta que llamé a la policía y lo interceptaron en el Valle de Anisacate», añadió el titular de La Parrilla de Juan, a la vez que aseguró que en la zona todos sospechan de que el hombre «debe tener un cómplice que le oficia de campana».

«Nunca lo habían agarrado con las manos en la masa pero ya lo venían siguiendo. Cuando lo detienen le secuestraron garrafas que también habían sido robadas en la zona», añadió la victima.