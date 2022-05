«No fue mi profe pero me enseñó muchísimo», Rodrigo Martínez y el recuerdo de José Molé

A los 84 años falleció el gran maestro José Molé y las redes se inundaron de mensajes en su recuerdo.

Uno de ellos, fue el del Director de Políticas Educativas del Municipio, Rodrigo Martínez, quien si bien reconoció que Molé no había sido su profesor en el aula, sí lo fue a lo largo de su vida y su carrera política y social en Alta Gracia.

Aquí el emotivo mensaje:

«HASTA EL PRÓXIMO RECREO PROFE MOLÉ!! Hoy nos dejó el profe José Molé, una persona excepcional, que deja una huella profunda cuando lo conoces.

No tuve la oportunidad de tenerlo como profe, pero me enseñó muchísimo. Vecino del barrio, cuando tenía 16 años me acerqué a él ante mis inquietudes en la Política.

Siempre me aconsejó, me prestó numerosos y hermosos libros, me escribió muchas cartas.

Unos años más tarde compartimos el Centro Vecinal de barrio Norte y luego, por invitación suya, me sumé al espacio del PS-ARI en esa campaña de 2007 en la que logramos ingresar por primera vez en la Historia de Alta Gracia al Concejo Deliberante.

Me acompañó cuando fui concejal y siempre atento a mi desarrollo en la política pero también en lo personal y familiar. Recuerdo cuando llegaba mi primer hijo, una hermosa carta que nos dedicó dándonos la bienvenida a la paternidad.

Los últimos años, por la pandemia, mucho no pudimos compartir. Si, cruzarnos por las calles, con su bolsa y bastón haciendo las compras y siempre cuidando a su Nelly.

Hasta siempre Profe.

Gracias por tantas enseñanzas».