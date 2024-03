«No hay que comprar el positivismo en redes sociales para adoptar un perro»

Durante la mañana de este lunes, Elena Tissot, quien es Educadora Canina, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», dio varios consejos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una adopción responsable: «Hay que pensar en 6 preguntas orientativas para uno mismo: ¿por qué quiero adoptar un perro? Los perros sufren si están solos, por eso hay otras cuestiones para cuidar el hogar. También el temperamento del animal, hay perros que no quieren ser guardianes, tiene habilidades y capacidades. No es un juguete, así que no es recomendable. Está bueno tener una mascota en compañía de alguien con alguna capacidad especial, pero hay que ver el temperamento. Es un amigo y parte de la familia, por lo que hay que pensarlo a largo plazo».

«¿Cuál es mi ritmo de vida? Si el animal va a estar solo todo el día, no es recomendable. Hay que tener un sistema armado para que el animal se sienta acompañado. ¿La economía me lo permite? Se debe pagar una buena alimentación (el animal no vive de las sobras), veterinario y educación. La idea es hacer este compromiso con la mayor responsabilidad posible. Otra pregunta es ¿qué clase de perro quiero? Hay que prestar atención a la edad, temperamento y tamaño. Vamos a elegir con la cabeza y no con los ojos. Hay que ser creativos y responsables en el proceso», dijo.

Además, la educadora canina comentó que «otra de las preguntas es ¿me veo con un perro en 10 años? Los animales viven entre 10 y 15 años, y en ese tiempo, nuestra vida puede cambiar: mudanza, hijos, entre otras. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de adoptar. Y la última es ¿qué perro encaja conmigo y mi familia?. No hay que comprar el positivismo en redes sociales. Otra cosa importante es no solo las redes, sino que lo que uno lee también es bastante irrealista. Hay que tratar de conocer al animal».

«El animal puede estar en tránsito. Mucha gente encuentra un animal con necesidad, y le brinda ayuda hasta que encuentre un hogar. Eso es muy necesario, y lo pueden hacer todos. De no tener idea, es bueno comunicarse con algún proteccionista para que nos dé una mano. Hay que pensar en las pautas y comunicarse con gente que conozca del tema. Siempre vamos a tener a alguien que nos pueda asesorar», finalizó.