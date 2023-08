«No hay razas peligrosas, hay humanos inconscientes»

Durante la mañana de este lunes, Elena Tissot, quien es educadora canina, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, la educadora contó sobre los diferentes aspectos que se requieren para tener una mascota y los mitos que rondan en cuanto a las razas consideradas peligrosas: “No todos somos aptos para tener un perro, pero si lo tenemos, tenemos que ver el temperamento. El perro va a ser mi compañero, y como tal tengo que educarlo. Yo trabajo desde hace 13/14 años, de lunes a sábados, con muchas familias ya que voy a domicilio; y ahí veo lo que piensa cada uno. Cada vez que alejamos al perro de lo primitivo, estamos hablando de desequilibrio. Los animales no nacen agresivos, todo es cuestión de educación”.

“Cada animal tiene un temperamento distinto, y la diferencia es la crianza. Otra cuestión que veo mucho es la crianza a través de mitos. El perro, siempre en sociedad, debería estar con control. Estamos hablando de responsabilidad. Las mordidas de mandíbula, de un perro de raza grande, van a ser mucho más mortales. No estigmaticemos, eduquemos que es mucho mejor”, dijo Tissot.

En cuanto a la situación de la agresividad en estos animales, Elena comentó que “es una cuestión importante a tener en cuenta, ya que con ella tienen que avisar que hay un peligro importante. Las personas se dan cuenta que han sido ellos los responsables de esa agresividad, y después han convivido perfectamente con el animal. El único recurso es aprender del perro”.

También se habló del llamado chip Huella Animal, que se estima que se utiliza para razas “peligrosas”, a lo que la educadora respondió: “como idea esta buena, pero va a pasar mucho tiempo para que sea útil. Hoy en día, en mi opinión no me parece útil. Está orientada a razas peligrosas, cuando no las hay; sino que hay humanos irresponsables o inconscientes. Va a terminar en otra cosa que va a ser la educación en sí”.

“Para tener un perro, primero debemos evaluar nuestra familia o quien vaya a vivir con el animal (temperamentos). Segundo, el tiempo de vida y el tiempo disponible. Tercero, el espacio. Otro aspecto es fijarse si va a estar solito, ojo, porque se maneja en grupo y si o si necesita tener a alguien a la par para tener un temperamento estable. Es una responsabilidad tener un animal”, finalizó.