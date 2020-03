“No hay un cuidado social con respecto al otro, no hay ninguna medida de prevención”

“Mexicanos, vamos para adelante y no dejen de salir”, proclamó el presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador en un video, en el que instó a la población a salir a las calles, bares, restaurantes, días después de haberlos animado a abrazarse más.

En primera persona, el altagraciense Martín Lapidus, que se encuentra en México desde hace aproximadamente hace dos años, comentaba a RESUMEN que decidió, por sus propios medios, irse de la isla de Tulum a Ciudad de México, luego de leer sobre la situación mundial con el Coronavirus. “El presidente no informa como corresponde y no tomó ninguna medida de precaución ni prevención a nivel nacional, y no declaró la cuarentena. Lamentablemente México es un país hiper poblado y la cuestión de sanidad no está muy controlada. En el transporte público, miles de personas viajan amontonadas en hora pico”, ilustró Martín.

Además, comentó que, hasta hace unos pocos días, en la zona caribeña del país nadie prestaba atención y en los hoteles, donde la gran mayoría son extranjeros europeos y estadounidenses, no existe ningún tipo de restricción. “No existe el alcohol en gel, en las farmacias no te venden barbijos, no hay ninguna medida de prevención” comenta el altagraciense, quien además comenta que el en Islas Mujeres, Cozumel y Holbox, la mayoría de los argentinos allí comenzaron a hacer juntadas de vecinos para tomar conciencia y decidieron, por cuestiones privadas, cerrar el ingreso a las islas. Ante esto, Martín decidió ir a Ciudad de México.

“En Playa del Carmen empezaron a aprovechar que había gente para incitar a que vayan a restaurantes, discos, playas llenas de gente. No están tomando en cuenta que hay miles de muertos en el mundo”, asegura el altagraciense.

“No hay un cuidado social con respecto al otro, estamos haciendo cuarentena por nuestros propios medios”, aseguró Martín, explicando que en México hay alrededor de 30 millones de personas viviendo en situación de aglomeración social. “Si no se controla va a ser un caos”, expresó.