«No hubo secuestro»

El muchacho declaró ante RESUMEN que conoce a ambos detenidos desde chicos, que sabía que les habían robado la motocicleta una semana atrás, de las varias denuncias realizadas, de su búsqueda y de fotos y video donde se ve al supuesto ladrón con el rodado.

«Yo estaba sentado en la vereda de mi casa cuando se acercó este sujeto y me ofreció una Honda Wave por 8 ó 10 mil pesos. Intuyendo que se trataba de la misma de mis amigos, le dije que sí» afirmó.

«Y acto seguido, salimos a ver dónde estaba. Según el vendedor, la había traído desde barrio Parque Virrey y según sus indicios, estaba detrás del corralón, cerca del ex basural. Entonces les hablé y la fuimos a buscar pero no la veíamos» agregó.

«Entonces esperamos hasta la mañana. Y mientras buscábamos, apareció un chico de la esquina que nos pregunta ‘¿que buscan?’ y me doy cuenta que es el mismo que me la ofreció. Lo increpamos y lo enfrentamos: ‘Devolvé la moto’ le decíamos».

«Luego se fueron los dos hermanos junto con el supuesto secuestrado caminando y hablando y yo me quedé en la puerta de su casa cuidando el auto -un Renault 9- y una moto, una Yamaha. Es entonces cuando el hermano llama a la policía, pero nunca subieron al vehículo. Llega la policía, se van hacia donde estaban mis amigos y quedan unos agentes de quienes yo escuché que aparentemente habían encontrado la Honda Wave, luego dijeron que no».

«Después la policía me echó del lugar y nunca más los ví. Me acerqué a la comisaría para colaborar y dijeron que me iban a llamar y aún estoy esperando» aseguró.

«Siento mucha bronca porque lo largaron a él y a los chicos quedaron presos» concluyó.

Según informó la policía ayer por la tarde, dos jóvenes fueron aprehendidos tras subir a un tercero a un vehículo. Tras un operativo cerrojo, la policía, logró alcanzarlos y la víctima presentaba heridas visibles.

Personal policial que se encontraba patrullando por el sector, entrevistó a un joven de 18 años, quien manifestó que momentos antes, se llegaron a su vivienda dos hombres, quienes bajo amenaza y golpes, subieron a su hermano de 25, a un vehículo. Es entonces cuando se realizó un operativo cerrojo con las descripciones aportadas y a unos 3 kilómetros del domicilio, en cercanías a la Reserva Nuevo Amanecer-ex basural- en un campo, se logró dar con los mismos. Se trataba de dos jóvenes, uno de 22 y otro de 24 años. Se encontraba con ellos el damnificado, quien tiene lesiones visibles, en su mano y oreja. Se procedió al arresto de ambos y a su traslado a la alcaldía de la comisaría. También se secuestró un auto Renault 9, en el cual se conducían.

*No mostramos el rostro del joven para evitar represalias contra su persona