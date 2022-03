No le matricularon su hijo y no puede solicitar el Boleto Educativo

Magalí Lancieri, mamá del joven, contó a RESUMEN que comenzó los trámites para que su hijo pudiera viajar gratuitamente desde Valle Alegre -Falda del Carmen- hasta Alta Gracia. Y cuando recibió el mail de respuesta, quedó sorprendida: su hijo no podía recibir el Boleto Educativo Gratuito ya que no figuraba matriculado en ninguna escuela de la provincia de Córdoba.

Se comunicó telefónicamente y luego se acercó personalmente y le respondieron que si podían, entre jueves (10) ó viernes (11) iban a cargar los datos. Al consultar con otros padres en los grupos de whatsapp, recién allí el resto se anotició de lo que sucedía.

Lancieri, en diálogo con RESUMEN, manifestó: «Quiero visibilizar este inconveniente que tengo con el ENSAG. Me llegué para dialogar con la directora o la vicedirectora de la escuela y finalmente hablé con una secretaria. Le expliqué el inconveniente que tuve, que mi hijo no tiene matrícula y me respondió literal: ´Vamos a hacer el intento de cargarlas entre jueves y viernes´».

El BEG se puede gestionar hasta el 30 de marzo, sin embargo es sabido que la página del Ciudadano Digital es utilizada simultáneamente por miles de cordobeses que hacen sus trámites a través de esa web y por lo tanto no se hace de un momento a otro y luego hay que acercarse a la empresa de transporte para recibir el carnet. Lo mismo ocurre con el Progresar, siendo un programa nacional al que se accede a través de la página de ANSES.

«Se están vulnerando los derechos de los jóvenes a estudiar: si no cuenta con el boleto no puede viajar ya que no vivimos ni en el radio ni siquiera en la ciudad. Lo tengo que traer yo en mi moto mucho antes de mi trabajo y si se me rompe la moto se queda sin transporte».

Lancieri recordó que no es la primera vez que son noticia ya que en el año 2020, esta división no contó con profesores hasta el mes de agosto.