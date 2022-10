“No podés llevar 24 años como diputado nacional y decir que tiene que haber alternancia”

El legislador provincial y miembro reconocido dentro del radicalismo, Orlando Arduh, dialogó con el equipo de Todo Pasa de la 88.9 sobre la posibilidad de compartir fórmula con el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, y tocó diversas temáticas relacionadas a su labor y su rol dentro del partido que conforma, además de su papel en la alianza de Juntos por el Cambio. A su vez, cuestionó algunas acciones de figuras tanto de su partido como de JXC.

Recientemente, el diario Perfil, publicó que Arduh era posible candidato a compartir fórmula como vicegobernador junto a Martín Llaryora. Sin embargo, el radical negó esto rotundamente bajo la siguiente declaración: “No sé de dónde sacaron eso. Siempre hubo un acercamiento con parte del oficialismo. Este es mi tercer período como legislador, pero no me parece como para tener algún tipo de acuerdo electoral o político y menos por ahora. Soy hombre de mi partido y estoy dentro de Juntos por el Cambio. Apoyo la candidatura de Manes a nivel nacional, más que todo porque es radical. Si tiene algún tipo de buena voluntad con el gobernador de Córdoba, me parece bien, eso no significa que estemos rompiendo Juntos por el Cambio. No tiene nada que ver. Hoy lo bueno para los cordobeses es un cambio, y ese cambio lo tenemos nosotros”.

Otro de los puntos que tocó el legislador, fue la falta de criterio, trabajo e hipocresía que suele presentarse dentro de la UCR. Puntualmente, se refirió al tratado de la Ley sobre la regularización de los juegos de apuestas en línea. “A veces dentro de mi partido se adelantan opiniones con algún tipo de interés personal. Me extraña que una ley de Juntos por el Cambio no haya sido votada en Córdoba. Podés estar de acuerdo o no, pero querer bajarte así, no me parece. Hace 3 semanas un intendente radical de Almafuerte, autorizó máquinas en un hotel de la localidad. No escuché a nadie criticar eso”.

A nivel electoral, teniendo en cuenta la preparación de campaña para el 2023, el legislador comentó que estar dentro de la alianza electoral, no tiene nada que ver como una coalición, y que existen diferencias de opinión, lo cual no significa que vayan separados, ya que la posibilidad de ganar la provincia es yendo juntos. “Me gustaría que De Loredo fuese candidato, pero si tiene que ser Luis Juez, que así sea y lo apoyaremos. En ese sentido tenemos todas las posibilidades. En esto las decisiones las tenemos que tomar entre todos. Apoyo dentro de JxC a De Loredo, a Manes, pero no significa que dentro del frente no tenga diferencias. En política no podés ser rencoroso, pero siempre voy a decir lo que me parece correcto”, expresó.

Por otra parte, cuestionó la falta de criterio de algunas figuras tanto de su partido, como de la alianza de JXC, donde varios referentes se manifestaron en contra de la re reelección comunal y municipal tratada en la Ley 10.406, y defendió su posición ante su voto positivo. “No estoy a favor de la reelección pero tampoco le puedo impedir a los jefes comunales e intendentes que decidan. En 2016 cometimos el error de la retroactividad al mandato. Lo ideal sería reformar el artículo 7 para que no sea retroactivo, y listo. Todos queremos la alternancia. Ahora hay dirigentes que van por su sexto período de diputado nacional, que son de mi partido, y manifiestan que no podía ser la re reelección, cuando hasta el mismo Juez en un mismo período fue concejal, diputado nacional, senador nacional y ahora quiere ser candidato a gobernador. No es así. Hay que tener fundamento para apoyar o no. Esto es por única vez. Cuando tenés un actual legislador que ha cumplido tres períodos seguidos, y habla de alternancia, es una hipocresía. No podés estar 24 años como diputado nacional y decir que tiene que haber alternancia”.

Foto: La Ribera Web.