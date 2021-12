“No puede ser que Juntos por el Cambio no sepa administrar el triunfo”

Recientemente se ha dado una situación en el Bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la Nación en donde Mario Negri tendría asegurada la permanencia en la presidencia de dicho bloque. Sin embargo, Gabriela Brouwer de Koning, también miembro de dicha cámara, expresó que el referente radical no llamó a los demás miembros del bloque para establecer algún tipo de diálogo, y además dijo que es “autoritario”. Todo Pasa se comunicó con Juan Negri, miembro del Concejo Deliberante de Córdoba perteneciente a Juntos por el Cambio, quien habló sobre este hecho.

“Me considero amigo de Gabriela. La verdad me cuesta creer que haya dicho eso, viniendo de una joven dirigente por la cual trabajamos todos para que entrara. Hay que tener mucha mesura. Como dirigente político no hay que subestimar a nadie y hay que tener capacidad de construir consenso. El peronismo perdió por goleada pero para subsistir se unen. En cambio, JXC, en vez de hacer lo mismo, se dispersan. Hay proyectos personales en vez de colectivos. Los espacios de poder se dirimen de esa forma y los trapitos sucios hay que lavarlos en casa. La gente está cansada de escuchar sobre las internas partidarias”, expresó Negri.

Juan Negri es abogado que ha trabajado principalmente en el sector privado. A sus 32 años, el cargo de Concejal es el segundo que ha ocupado dentro de la actividad política. “Me considero parte de la renovación. Para que suceda, hay que coordinar con aquellos que tienen experiencia. Mario Negri es un animal político y se ha ganado su lugar. Sueño con ser intendente de Córdoba capital, me preparo y estudio mucho para ello, pero sigo hablando con dirigentes que hace años que están”.

El miembro del Concejo se refirió a tres datos importantes que afectará a los vecinos cordobeses. En primer lugar, anticipó que Martín Llaryora acaba de mandar un presupuesto “queriendo manejar los destinos de los cordobeses a costa de los mismos para solventar su candidatura”. El intendente de Córdoba capital buscará gobernar con el pedido de emergencia económica hasta el 2023. “El peronismo de la ciudad va a ser el primero en gobernar 4 años bajo emergencia”, expresó Negri. Agregó, además que Córdoba va a sufrir un impuestazo, con un aumento entre el 85 y el 95%, dependiendo de algunas categorías. “Los vecinos vienen de sufrir un año y medio, y ahora le aumentan más los impuestos. Muchos no los van a poder costear”.

En relación al partido, Negri señaló que para transformar la vida de los vecinos hay que gobernar y estar en los cargos ejecutivos. También agregó que es necesario acompañar a Luis Juez y buscar una unidad dentro de la alianza. “El partido debe tener una mesa de diálogo frente a los grandes problemas de Córdoba. Debe ser un signo de madurez que estén juntos, no puede ser que Juntos por el Cambio no pueda administrar el triunfo que tuvo. Es un error táctico. Si no lo resolvemos, los vecinos son los que nos van a poner la tarjeta roja”, finalizó el edil.