Durante la mañana de este martes, Bruno Sposari, quien es un Vecino de Barrio Sur, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

En diálogo con el equipo de «Todo Pasa», realizó una denuncia publica sobre una pollería que se encuentra debajo de su departamento (calle Tucumán esquina Arzobispo Castellano), donde los propietarios de dicho comercio dejan sus residuos generando malestar en los vecinos: «Hace más de 2 años que esta pollería está instalada en el lugar, y desde que están ahí es que venimos teniendo problemas de mal olor, basura que ellos tiran, corre sangre de los pollos por la puerta de la pollería, se llena de moscas. Yo hice una publicación en Facebook de cómo se ve, y se siente el olor nauseabundo. Es terriblemente asqueroso. No sé en qué horario sacan la basura y se acumula la sangre de los pollos. El olor es nauseabundo. Y con el calor, eso se potencia».

«Hay una publicación en el diario Resumen del 22 de julio de 2022, donde se ve la basura que ellos tiraban. Yo pasé las quejas a la inmobiliaria donde alquilo y me dijeron que ya se va a solucionar, pero no pasa nada. Llamé a la Municipalidad pero me dijeron que no era problema de ellos. Los vecinos también se quejan de esta situación», dijo.

Además, el vecino contó que «Vino personal de Seguridad Ciudadana pero no hicieron nada. Tengo la conversación guardada con el dueño de la pollería, que en su oportunidad me trató mal: que no era su problema, que los dejara trabajar, entre otras cosas. Los ruidos no molestan mucho, pero el olor es horrible».

«A la policía no llame porque no me parece. No pago expensas desde octubre y tengo dos criaturas que no pueden salir al patio, por la cantidad de moscas que hay. La inmobiliaria dijo que este mes me iban a dar el pago del alquiler como expensas y yo no puedo pagar por algo que no pasa», expresó Sposari.

«No sé a quién más recurrir para que me dé una solución. Si hablan con la gente de la cuadra, piensan igual que yo. La gente de la pollería no piensa en los que vivimos allí», finalizó.