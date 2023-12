«No se sabe si el monotributo social va a continuar»

Durante la mañana de este viernes, Ricardo Solis quien es contador, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», comentó detalladamente las novedades sobre el monotributo: «Hay un aumento del 110% en la cuota del monotributo y en los montos de facturación. A partir del mes de enero, son las recategorizaciones (entre el 1 y 20 de enero) y se actualizaron los montos para facturar. Es un impacto en el bolsillo del contribuyente, pero sigue siendo corto el monto de facturación. No hay medidas que favorezcan al monotributista además».

«Siempre se basa en la movilidad de las jubilaciones en el año, entonces en base a eso, se aumenta al año siguiente. El tema es que los montos vienen muy retrasados, por lo que siempre queda poco para los monotributistas. Es un problema de años», dijo.

En cuanto a la recategorización, Solis mencionó que «es obligatoria. Después, hay moratorias vigentes (aunque no está aprobado el DNU todavía) pero no habría desde abril de 2023. La categoría A hoy paga $6500 y pasa a pagar $12.128 (hoy en día pasan a facturar $175.690 mensuales). En la categoría B hoy en día podes facturar $200.000 y pasa a $261.161. La categoría C y D pasan a ser $400.000 mensuales, y rondan a $350.000. En el monotributo social, todavía no hay un comunicado de Anses de si va a seguir. Hoy tenemos 9 millones de monotributistas, donde muchos trabajan de forma informal».

«El 2024 va a ser un año muy movido y de muchos cambios. Hay mucha incertidumbre de cómo van a ser las cosas. Los primeros 6 meses van a ser muy complicados, así que hay que tomar medidas con precaución y no adquirir deudas. Hoy no conviene usar la tarjeta, y si se hace no hay que retrasarse con el pago. Hay que estar quietos», dijo.

«Cuando no se pueda pagar, deben contactar con un contador y hacer la baja automática. No hay que dejarse estar porque genera deudas con el tiempo. Ante cualquier consulta, nos encontramos en Urquiza 175, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 20 horas. O se pueden comunicar por whatsapp al 3547 311512», finalizó.