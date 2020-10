“No somos el problema, somos la solución”: Naranjitas buscan cooperativizarse

Desde hace años, los naranjitas de la ciudad vienen insistiendo en la necesidad de ser “regularizados” a fin de tener un peso que los saque de la informalidad en la que se manejan y, para ello, la intervención del Municipio es fundamental.

Desde el anuncio de la implementación del estacionamiento mediado en Alta Gracia, los trapitos volvieron a alzarse para tratar de ordenar su situación y desde entonces vienen manteniendo varias reuniones con el Municipio para tales fines. No obstante, los tiempos que se manejan son discordantes y el mientras tanto parece ser eterno. Ante ello, los cuidacoches elevaron una nota al Concejo Deliberante en la cual se manifiestan como “Naranjitas Organizados” y piden el aval para conformar una cooperativa.

En la misma, solicitan una reunión con la Comisión del área de Servicios Públicos y que el tema sea tratado en la próxima sesión del concejo. Entre los fundamentos que, según expresan, hacen a la necesidad de la cooperativa, detallan:

“Beneficiará nuestras condiciones laborales, regularizando el sector que lleva 25 años en la informalidad. Ordenará el tránsito vehicular en el centro de la ciudad. Mejorará la situación económica de las arcas municipales”.

Recordemos que el inicio del fin para estos trabajadores que permanecen a la sombra de muchos, pero a la vista de todos, comenzó en diciembre de 2011, cuando el Concejo Deliberante de aquel entonces echó por tierra la ordenanza que regulaba el estacionamiento medido en la ciudad. A través de esta, los naranjitas le compraban al municipio los tickets y se quedaban con el 50 por ciento de lo que cobran en las cuadras que se les asignaban. Con esta decisión, unos cuarenta trabajadores quedaron a “la buena de dios” sin ningún vínculo formal con el Municipio, lo que derivó en que trabajaran a doble voluntad (la de ellos y la de la gente que quiera colaborar para que les cuiden su vehículo). ¿La razón de esa derogación?, la queja de los comerciantes.

Este año, luego de que el Intendente Marcos Torres anunciara en el discurso de apertura de sesiones, su voluntad de impulsar de una vez por todas el estacionamiento medido, Miguel Sanchez, vocero de los naranjitas, había anticipado a RESUMEN: “Nosotros ya anticipamos que de acuerdo a la propuesta que nos hagan veremos si aceptamos o no porque muchos compañeros prefieren quedarse así como están si no se hace con control. Cuando se hizo con talonario la gente se iba sin pagar y nadie hacía nada. Al final, teníamos que comprar los talonarios y salíamos perdiendo. Si no hay control no vamos a aceptar”, dijo el histórico cuidacoches de calle Belisario Roldán, refiriéndose a la necesidad de la presencia de inspectores en las calles que respalden y cuiden su trabajo.